Odboráři se s vedením Letiště Praha ke kolektivnímu vyjednávání o podmínkách pro příští rok sejdou v září. Novinářům to dnes řekl člen představenstva Letiště Praha Pavel Východský po dnešním jednání se zástupci čtyř odborových organizací působících na pražském letišti. A to včetně Odborového svazu pozemní a letecké dopravy (OSPLD), který minulý týden na pražském letišti vyhlásil stávkovou pohotovost. Svaz později uvedl, že stávková pohotovost trvá.

Vedení letiště odborářům podle Východského představilo kalkulaci všech jejich požadavků. Letiště podle něj odborářům také sdělilo, že je obtížné dělat během fiskálního roku zásadní změny v hospodaření společnosti. V září chce vedení letiště dospět ke kompromisu mezi možnostmi letiště a přáním odborářů. "My jsme jejich požadavky neodmítli, jen jsme jim řekli - pojďme se o nich bavit pro rok 2025 a zabudujeme to do finančního plánu," dodal.

Podle vyjádření výboru první základní odborové organizace letiště OSPLD, které má ČTK k dispozici, zaujalo letiště vůči požadavkům odborářů odmítavý postoj s výjimkou letní odměny a v jednáních je ochotné pokračovat až v září. Všichni účastníci jednání se podle ředitelky komunikace letiště Evy Krejčí s vedením letiště shodli na tom, že situace nebude mít vliv na cestující a provoz letiště.

Ruzyňské letiště se od prvního prázdninového víkendu potýká se zpožděnými lety a nedostatkem personálu dceřiné odbavovací společnosti Czech Airlines Handling (CSAH), která se na letišti stará o zavazadla. Devět letadel před dvěma týdny odletělo úplně bez zavazadel, následně se začal zpožďovat také výdej kufrů na příletech do Prahy. Se zavazadly proto museli pomáhat i další zaměstnanci letiště nebo letištní hasiči.

Letiště Václava Havla Praha - cestující s kufry | Video: Deník/Radek Cihla

Východský dnes připomněl vyjednaný letní příplatek, který v pondělí schválilo vedení letiště. Zaměstnanci dostanou 12. září k výplatě bonus 10.000 korun za vytíženost při problémech s odbavováním. Na odměnu budou mít při splnění podmínek nárok řadoví zaměstnanci letiště, ne širší vedení. Odměna je návrhem tří odborových organizací ruzyňského letiště. OSPLD variantu letních odměn podle letiště odmítl už na prvním zasedání.

Letní odměnu pražské letiště podle Východského zaměstnancům vyplácelo už v minulosti, letos je stejně vysoká jako loni, kdy se ale týkala pouze provozních pracovníků. "Protože letošní sezona je tak výjimečná a dotýká se celého letiště, tak jsme se s vedením rozhodli, že tu odměnu dáme všem zaměstnancům," řekl Východský. Vyšší vytíženost se podle něj letos týká například pracovníků informačních služeb nebo pracovníků letištní restaurace. Letiště na odměny vynaloží přibližně 35 milionů korun, uvedl.

Bezpečnostní pracovníci, kterých je na letišti nejvíce, při nástupu dostávají základní měsíční mzdu 39.600 korun hrubého, uvedl Východský. Po roce a půl se mzda těchto pracovníků dostane na 48.400 korun. Zaměstnanci podle něj dostávají navíc 13. mzdu nebo příplatky za přesčasy.

Letiště Praha podle informací na svém webu zaměstnává přibližně 2700 lidí. OSPLD sdružuje zhruba 400 z nich a je podle jeho místopředsedy Marka Sedláka největší ze čtyř odborových organizací sdružujících zaměstnance ruzyňského letiště. Stávkovou pohotovost svaz podle Sedláka vyhlásil kvůli dlouhodobému neodbornému vedení letiště v personální oblasti a řízení lidských zdrojů. Odborový svaz dopravy (OSD), který také sdružuje zaměstnance letiště, naopak s vyhlášením stávkové pohotovosti nesouhlasí, protože letiště podle předsedkyně OSD Odbory Letiště Praha Vlasty Pallové se zaměstnanci i odbory pravidelně komunikuje.

V příštím roce letiště plánuje odbavit vyšší počet cestujících než letos, to se podle Východského váže i k náboru nových zaměstnanců. Konkrétní plán letiště připravuje. Nábory se budou týkat zejména pracovníků, kteří mají vliv na provozní chod letiště, u pracovníků mimo provoz plánuje letiště přijímat zaměstnance minimálně, pouze k jeho nezbytně nutnému rozvoji.

Předseda představenstva CSAH Tomáš Svoboda odstoupil minulý týden z funkce. Novým členem představenstva se od srpna stane Jiří Jarkovský, předseda představenstva společnosti DPOV, která je dceřinou společností Českých drah. Jarkovský bude mít na starosti krizové řízení odbavení zavazadel v případě nedostatku personálu v souvislosti s nepravidelnostmi provozu.

Ruzyňské letiště loni odbavilo 13,8 milionu cestujících, meziročně o 29 procent více. Letos plánuje odbavit 15,5 milionu, do konce května odbavilo 5,6 milionu cestujících. Letiště loni vykázalo čistý zisk 1,5 miliardy korun, meziročně o 1,2 miliardy korun vyšší. Oproti roku 2019 před pandemií covidu-19 je loňský výsledek stále nižší zhruba o 1,5 miliardy korun, tehdy čistý zisk firmy činil tři miliardy korun.