/FOTOGALERIE/ Letiště Praha by mohlo mít od července přímé spojení s tchajwanským hlavním městem Tchaj-pej. Informoval o tom server Taipei Times. Mluvčí Letiště Praha Klára Divíšková potvrdila, že jednání o nové lince probíhají.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Server se odvolává na vyjádření tchvajwanského ministra dopravy v parlamentu. Podle něj by mělo spojení mezi Letištěm Václava Havla a letištěm Taoyuan International Airport v provozu dvakrát týdně od července. V Česku na novinku upozornil jako první Flyrosta.com

O přímé lince na Tchaj-wan se mluví několik let. Pravděpodobné je, že na trasu vstoupí největší místní dopravce China Airlines. „Jednání o nové lince v tuto chvíli probíhají. Více informací zatím nelze poskytnout,“ uvedla mluvčí Letiště Praha Klára Divíšková.

Letiště Praha má aktuálně v seznamu dálkových linek do Asie pouze spojení do Dubaje a Dauhá, na konci března se vrátí přímá linka do Soulu.

