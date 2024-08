Z pražského letiště Václava Havla v Ruzyni ve středu 7. srpna odletěli na letní olympijské hry, které se letos odehrávají v Paříži, další čeští sportovci. Tentokrát letěly naši zemi reprezentovat atletky Tereza Hrochová, Moira Stewartová a Zuzana Hejnová, která si do Francie letí pro již vybojovanou stříbrnou medaili.

Zuzana Hejnová si letí do Paříže převzít stříbrnou medaili z OH v Londýně v roce 2012. Jak je to možné? Hejnová tehdy v běhu na 400 metrů překážek vyhrála bronz, ale aletka Anťuchová, která získala stříbro, byla diskvalifikována za doping. Tudíž češka svou bronzovou mediali vymění za tu stříbrnou, která ji právoplatně náleží.

Odlet českých atletek na olympijské hry v Paříži. | Video: Deník/Radek Cihla

Podle Českého olympijského výboru bude pro Hejnovou přichystán v Parku šampionů v centru Paříže ceremoniál s novým obsazením stupňů vítězek. A dle svých slov se atletka již nemůže dočkat.

