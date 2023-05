Zdroj: Youtube

Nyní návštěvníci muzea mohli vidět, jak to na palubě určené pro cestování vrcholných politiků vypadá – uspořádání interiéru odpovídá významu přepravovaných osob – a také se seznámit se spoustou podrobností o jeho vlastnostech i působení. Mimochodem: české politiky tento stříbrný stroj přepravoval po více než dvě desetiletí: mezi roky 1999 a 2021. Absolvoval 5456 startů i přistání a nalétal 7692 hodin. Evidence je tak dokonalá, že to lze ještě upřesnit: vlastně to bylo o necelou půlhodinu víc.

Vystavovat, restaurovat i stavět

Kbelské muzeum spadá pod Vojenský historický ústav Praha. Jeho ředitel Aleš Knížek v sobotu provázel expozicemi hosty, mezi nimiž nechyběli předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová nebo velitel vzdušných sil Armády ČR Petr Čepelka. Zrovna brigádní generál Čepelka ocenil, že po boku dospělých návštěvníků vidí i spoustu dětí.

„Právě nejmladší generaci je třeba ukazovat naši bohatou historii a ukazovat jim, že naši předkové museli za svobodu bojovat, abychom my měli to, co teď máme. V dnešní době je to ještě důležitější,“ řekl velitel vzdušných sil ve zjevné narážce na situaci na Ukrajině.

Brigádní generál Knížek zase zdůraznil, jak se kbelské muzeum během desítek let činnosti rozrostlo.

„Když v roce 1968 začínalo, mělo jeden hangár a několik letadel. Dnes se letecká technika počítá na stovky kusů: zhruba 350. Na restaurování některých strojů pracujeme, na další se chystáme – a máme plány i s dalšími hangáry,“ slibuje ředitel další rozvoj.

Co je například v plánu, naznačuje jeden z nejnovějších příspěvků na facebookovém profilu vojenského muzea: uvedení do letuschopného stavu stroje Be 50-3-44 Beta-Minor, čemuž má pomoci i vyhlášená finanční sbírka. Ve vzduchu už tento nově vyrobený stroj podle původních plánů mohli příznivci vidět v červnu 2015 v Mladé Boleslavi při křtu – a pak také na dalších akcích.

Až do osudného léta roku 2018, kdy se stroj v srpnu zřítil při leteckém dni u Strunkovic nad Blanicí na Prachaticku a 72letý pilot nepřežil. A v chystaném novém hangáru má být umístěna expozice proudového letectva první generace, což by umožnilo uvolnit místo v ostatních hangárech k představení některých letadel nyní uložených v depozitářích.

Ani děti se mezi spoustou rozmanitých vzdušných strojů nenudily. Potěšili je například kynologové od sousedů, z kbelského letiště, kde působí 24. základna dopravního letectva s letkami dopravní (právě k jejím úkolům patří i přeprava ústavních činitelů), vrtulníkovou i transportní a speciální. Kynologové ukázali výcvik psů pomáhajících při ostraze základny. Zahajovací den také zpestřily přelety historických letounů LET C-11 a Zlín Z-381.

Vojáci nabízejí všude vstup zdarma

Kbelské muzeum je otevřeno každý den kromě pondělka – v rámci květnových státních svátků (tedy 1. a 8. 5.) však návštěvníci mohou přijít i v pondělí. Vstup je vždy zdarma. Všechny tyto informace platí i pro další pobočky Vojenského historického ústavu: Armádní muzeum Žižkov i Národní památník hrdinů heydrichiády v Resslově ulici.

V případě leteckého muzea však je třeba s jedním omezením počítat: jeho součástí je i necelý kilometr vzdálená expozice v hangárech Staré Aerovky v Letňanech. Tam však bylo možno zavítat naposledy 1. května – a následně bude dočasně zavřeno kvůli stavebním pracím v areálu.

Národní technické muzeum otevřelo u Prahy nový depozitář

Blížící se výročí konce druhé světové války také ohlašuje přednáška s názvem Barikády v Pražském povstání. V Armádním muzeu Žižkov se uskuteční 4. května od 18 hodin. I zde je vstup zdarma, avšak s ohledem na omezenou kapacitu je potřebná registrace na e-mailové adrese rezervaceakce@vhu.cz.