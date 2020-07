„Seno vyrábíme na loukách v lesních úsecích Chuchle, Hostivař a Šárka. Celkem každý rok vyprodukujeme přibližně 80 tun sena. Usušené seno stlačujeme do šikovných malých balíků o rozměrech 80 x 60 cm, s nimiž se manipuluje snadněji než s klasickými velkými balíky. Protože v posledních týdnech panovalo hlavně deštivé počasí, je letos většina práce teprve před námi. Během léta vyrobíme asi 4000 takových balíků,“ uvedla v tiskové zprávě Petra Fišerová, mluvčí Lesů hl. m. Prahy.

Podle Fišerové pak část balíků putuje přímo do záchranné stanice v Jinonicích, část se rozváží do lesních zookoutků, která fungují jako její detašovaná pracoviště. „Náhradní domov v nich nacházejí živočichové, které už kvůli jejich trvalému handicapu nemůžeme vypustit zpět do volné přírody. Zásoby sena se zvířatům budou hodit hlavně v zimních měsících, v době, kdy je čerstvé pastvy nedostatek,“ dodala Fišerová.

Pracovníci lesů však při senoseči nechávají na některých loukách nechávají pruhy neposekané trávy tak, aby jednotlivé druhy trav dostaly šanci se vysemenit, a tím zabezpečit samovolnou obnovu celého travního porostu. Taková část louky pak navíc láká motýly, které přitom z české přírody (i v rámci Prahy) postupně mizí kvůli unifikaci krajiny a vytrácející se rozmanitosti.

„Takzvanou mozaikovou sečí se proto snažíme podpořit druhovou pestrost lokality a zlepšit její ekologickou stabilitu. Až rostliny v neposekaných pruzích odkvetou, posekáme je a necháme uschnout. Tím zároveň poskytneme bezobratlým živočichům dostatek času k tomu, aby si mohli najít jiné domovy s vyšším travním porostem. Teprve potom z usušené trávy vyrobíme seno pro zvířecí pacienty a zvířata v zookoutcích,“ vysvětluje mluvčí magistrátní organizace.