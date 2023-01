Výpadek čípků řeší v těchto dnech i třiatřicetiletá Barbora Kratochvílová z Prahy 6. „Syn má 19 měsíců. Tři noci po sobě mu horečka vystoupala přes 39 stupňů. Sháněla jsem čípky v pěti lékárnách, ale nesehnala jsem jediné balení,“ stěžuje si Barbora Kratochvílová.

Na konci minulého týdne zašla se synem k pediatričce. Doufala, že alespoň ona poradí, kde by mohla čípky proti horečce sehnat.

Rada lékařky? Pokračujte v obcházení lékáren

„Její rada byla doslova ‚nad zlato‘… Poradila mi, ať zkouším obcházet i nadále lékárny. A když neseženu čípky, ať se ptám po sirupech,“ popisuje Kratochvílová, která nakonec ve čtvrté lékárně narazila na Nurofen sirup.

Problém však byl, že ho její syn nepozřel. „Trpí nechutenstvím. A už v létě, když mu rostly zoubky a neměla jsem po ruce čípky, jsem to zkusila se sirupem. Tehdy ho sice spolknul, ale po chvíli ho vyzvracel,“ vzpomíná Kratochvílová.

A právě toto je podle lékárnice Magdalény ze Skalky důvod, proč rodiče malých dětí sirupy ani nevyhledávají.

„Mají většinou zkušenost s tím, že jim ho dítě ani nepozře. A když už se jim ho podaří do dítěte dostat, tak v něm často dlouho nevydrží,“ vysvětluje lékárnice.

Rozpůlení čípku

Monika Válová, maminka 23měsíční dcery, řešila vysoké teploty během vánočních svátků. „V lékárně mi magistra poradila, že když je už dcera skoro dvouletá, můžu jí dát čípky, které jsou pro starší děti. V lékárně měla poslední balení. Důrazně mě však upozornila, že vzhledem k tomu, že ještě dcera nemá potřebná kila a věk, mám čípek podélně rozpůlit.“

Doma se Monika Válová z Prahy 4 snažila opatrně čípek rozpůlit. Dopadlo to však špatně. „Celý se rozdrobil. Po tom, co jsem se snažila malé dát do zadečku za jejího šíleného křiku postupně tři rozlámané kousky čípku, jsem se to vzdala a dala jí celý nový,“ popsala Pražskému deníku svou zkušenost Válová.

Dvě krabičky už v září

Někteří rodiče se však stihli předzásobit a aktuální výpadek čípků je netrápí. To je případ i šestadvacetileté Štěpánky Horákové z Prahy 3.

„Když jsem v září četla na internetu, že docházejí zásoby těchto léků, sehnala jsem si dvě krabičky čípků. Mám devítiměsíční miminko a nechtěla jsem podcenit situaci. Když na začátku prosince malá onemocněla, mohla jsem jí okamžitě poskytnout díky čípkům úlevu,“ uzavírá Štěpánka Horáková.