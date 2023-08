„Já naštěstí Endiaron nepotřebuji. Místo něj používám klasický Fernet, funguje mi to stejně a Fernetu je naštěstí na pultech dost,“ uvádí s důrazem na nadsázku rozesmátý kolemjdoucí s tím, že ho výpadek léků nijak zvlášť netrápí.

Lidé shánějící léky si můžou zvolit jiné varianty, které mají podobné účinky jako výrobky, které zrovna nejsou dostupné. Jak upřesnil mluvčí sítě Dr. Max Michal Petrov, pracovníci lékáren se vždy snaží najít a doporučit jiný vhodný a dostupný přípravek.

Praha je na tom hůř, než zbytek kraje

I když by se mohlo zdát, že metropole bude léky lépe zásobená a ve skladech bude přípravků více, opak je pravdou. „Hlavní město je na tom stejně jako celý kraj, mnohdy i hůře. Je to docela mohutná spádová oblast celého Středočeského kraje. Lidé, kteří jezdí do Prahy do práce, zkouší samozřejmě léky sehnat tady,“ popisuje denní praxi Petrov.

Kdy bude výpadek obnoven, nevědí ani samotné lékárny. Kusé informace mají buď z jednání s výrobci, nebo z webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Na jeho stránkách si přitom podrobnosti o výpadku můžou dohledat lidé sami. Stačí zadat název léku, který člověk potřebuje. Web mu poté zobrazí, zda je dostupný nebo není. V případě výpadku také zobrazí, kdy by mohla být dodávka léku opět obnovená a jak moc je nahraditelný jinou variantou.

Díky tomu je možné zjistit, že zvlášť v letní sezoně žádaný Endiaron, používaný především na střevní potíže, nebude pravděpodobně dostupný až do ledna příštího roku. Podle odborníků lze lék nahradit například živočišným uhlím, Imodiem nebo třeba Loperamidem. Náhrady mají totiž trochu jiné složení a jsou tak i nyní dostupné.

Výpadek se podle SÚKL týká i Coldrexu v tabletách, který je oblíbený zvlášť u lidí s mírným nachlazením. Na obnovení dodávek si zájemci podle dostupných informací počkají až do května příštího roku. Na rozdíl od toho nyní přerušená dodávka Paralenu grip používaného také na mírnění mimo jiné chřipky a obtíží, které ji provází, by měla být obnovená už začátkem letošního října, tedy na začátku chřipkové sezony.