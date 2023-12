Nemocnice zřídila lékárny šedesát kroků od sebe. Prospěje to pacientům

/VIDEO, FOTO/ Nejenom na dohled, ale i téměř na dosah jsou nyní dvě různé lékárny na piazettě Fakultní nemocnice Motol. Od úterý 12. prosince zde začíná fungovat nově zřízená a moderně zařízená výdejna léků, jejíž vchod je od vstupu do dosavadní lékárny s nepřetržitým provozem (a tedy i zajištující pohotovostní službu) vzdálen pouhých devětapadesát kroků. Kdo ví: možná by tahle vzdálenost – přesněji řečeno blízkost – vydala i na záznam do knihy rekordů.

Centrální piazetta v areálu Fakultní nemocnice Motol nabízí výběr ze dvou pracovišť lékárny. Má to přinést prospěch pacientům i samotné nemocnici. | Video: Milan Holakovský

Obě lékárenská pracoviště, která si nemají konkurovat, ale vzájemně se doplňují, provozuje sama nemocnice. Přičemž na omylu by byl ten, kdo by předpokládal, že nové a poměrně prostorné pracoviště představuje budoucnost a dosavadní lékárna se tam časem přestěhuje. Kdepak: na fungování dosavadní lékárny se nezmění zhola nic. Ta nová je prostě „navíc“; obě pracoviště budou fungovat souběžně. Zlepšení pro pacienty Základní nabídku mají obě lékárny srovnatelnou; pacienti s běžným receptem receptem i zájemci o volný prodej léků nebo třeba výživových doplňků si mohou vybrat kteroukoli z nich. Přibylo tak výdejních přepážek, což by návštěvníkům mělo zkrátit případné čekání. Ředitel nemocnice Miloslav Ludvík v té souvislosti očekává zvýšení komfortu pro příchozí. Každé z pracovišť působících v atriu budovy ředitelství ale také plní vlastní, speciální funkce. Dosavadní lékárna má nadále zajišťovat třeba pohotovostní službu. Nové oddělení výdeje léčiv (přinášející využití prostor, odkud postupně odešli dva nájemci, jejichž podnikání se zde nedařilo) nabídne mimo jiné rozsáhlejší služby odborného poradenství v oblasti farmakoterapie, nutričních přípravků i dalšího zdravotnického sortimentu. Za nemocnici to připomněla její mluvčí Pavlína Danková. Lékárnice Magdaléna: Čípky jdou nahradit sirupy. Rodičům ale asi moc nepomohou Dokonce je zde připravena samostatná konzultační místnost. Po předchozím objednání sem pacienti mohou přicházet pro rady související s užíváním léků. Zájemci mohou získat doporučení týkající se nejen správného užívání léčiv, ale třeba i zdravého životního stylu. K hlavním tématům zde podle očekávání budou patřit případné lékové problémy a vzájemné ovlivňování související s přípravky, kteří pacientovi nezávisle na sobě předepisují různí lékaři, míní vedoucí pracoviště Veronika Kovářová. „Pacient může zkonzultovat celou řadu svých potíží – ať už se to týká užívání velkého množství léčiv, porady ke změně životního stylu, případně odvykání kouření,“ řekla Kovářová Deníku. Léčiva jinde nedostupná Nově otevřené pracoviště se dále bude specializovat na výdej takzvaných centrových léčiv: inovativních (a také hodně drahých) přípravků, jež pacientům nemohou předepsat běžní doktoři; jejich používání na vázáno na vysoce specializovaná centra. Právě motolská nemocnice, která je v Česku největším zdravotnickým zařízením, jich má celou řadu se zaměřením na různé odbornosti: ať už jde o onkologii, neurologii – nebo třeba pediatrii. Zdroj: Milan Holakovský Vedoucí lékárník zdejší nemocniční lékárny Petr Horák Deníku potvrdil, že přicházet si pro tato léčiva mohou rovněž pacienti léčení v jiných nemocnicích. V případě těchto mimořádných preparátů pacient vždy dostane informaci, že si je má jít vyzvednout právě sem. V běžných lékárnách totiž k dispozici nejsou; ani na objednání. Souvisí to především s mechanismy úhrad, vysvětluje Horák. „Právě bezpečný výdej pacientům a nutnost zabezpečit možnost odborného poradenství byla jedním z důvodů pro vybudování nového pracoviště,“ poznamenal šéf nemocniční lékárny. Lékárna uleví ambulancím Ředitel nemocnice Ludvík vidí jednu z výhod vzniku nové výdejny právě v možnosti soustředit zacházení s centrovými léky na jedno místo. „Přinese to nejen vyšší efektivitu a bezpečnost pro pacienta, ale také pomůže snížit pracovní zatížení lékařů a sester v odborných ambulancích,“ naznačil, kde specializované a jinde nedostupné léky, které nelze psát na recept, pacienti získávali dosud. Vyzdvihuje ale vznik nového lékárenského pracoviště také jako výhodu pro lidi, kteří potřebují léky zcela běžně dostupné. „Nové oddělení výdeje léčiv přinese tolik potřebné zvýšení kapacity naší lékárny,“ zdůraznil Ludvík. Čaputová jednala v Motole o transplantacích. Plíce nám Slovensko nedluží Přičemž vedoucí lékárník Deníku potvrdil: jde sice o pracoviště specializované i na výdej centrových léčiv, ale odnést si lze také běžné preparáty. Kdo bude potřebovat obyčejný paralen nebo například lék na alergii, je vítán také. Horák současně upozorňuje na obzvlášť dobrou dostupnost pro návštěvníky dětské polikliniky. Návštěvníky zde přitom nečeká tradiční rozdělení pro výdej léků na recept a nákup bez lékařského předpisu. Funguje zde vyvolávací systém, kam zákazník tuhle volbu zadá hned po příchodu. Pak už proměnlivá čísla ukážou, ke které přepážce a kdy si má přijít.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu