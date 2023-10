Uzavření lávky některé uživatele překvapilo. Na smíchovské straně se Deník setkal s dvojicí slečen marně hledajících, kudy by se dala obejít bariéra na přístupovém schodišti. Narazily však na pásky upozorňující, že i odjinud je přístup lávku zapovězen. „Kudy můžeme projít – my se potřebujeme dostat na druhou stranu,“ ptaly se, když neobjevily žádnou šipku vyznačující obchozí trasu. Dotazovaly se marně – rychle však problém vyřešil „přítel na telefonu“: „Hele, kámo, jak se tam dostaneme? Tramvají, aha…“

Cestovat je možné tramvají i autobusem, nejsnáze z využitím zastávek Smíchovské nádraží na východní straně a Křížová na západě. Novinkou je v pracovních dnech autobusová linka 232, koncipovaná jalo doplňkové spojení propojující Smíchovské nádraží a Na Knížecí – s půlhodinovými intervaly od časného rána do večera.

Zastávkami jsou Lihovar, Pod Děvívem, Pod Konvářkou a Správa sociálního zabezpečení. Radnice Prahy 5 dále upozorňuje na možnost cestovat ze zastávky Křížová běžnými linkami tramvají či autobusů s čísly 7, 21, 120 a 231 – s přestupem v zastávkách Anděl či Na Knížecí na tramvaje 4, 5, 12 a 20 nebo na linku metra B.

Původně se uvažovalo i o vybudování provizorní lávky, připomněl místostarosta Prahy 5 Milan Kryl (Piráti), který má na starosti dopravu. Dokonce prý byly ve hře čtyři různé varianty. Ani jednu z nich se však nepodařilo skloubit s plány developera v rámci budování nové čtvrti.

Na vlastní odstraňování bezmála sto let staré konstrukce lávky (převážně z roku 1930) by mělo dojít za týden: snesení je plánováno na čtvrtek 19. října. Její část má zamířit do chomutovského depozitáře Národního technického muzea.