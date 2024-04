/VIDEO, FOTO/ Praha zprovoznila lávku u stanice metra Rajská zahrada v Praze 14. Díky lávce vzniklo pohodlné a rychlé propojení pro pěší mezi metrem a nedávno vybudovanou železniční zastávkou, ale i bezpečný průchod mezi oblastmi Kyje a Hutě přes frekventovanou Chlumeckou ulici.

Lávka u Rajské zahrady | Video: Deník/Radek Cihla

Nová lávka byla 2. dubna slavnostně otevřena za účasti představitelů hlavního města. Součástí slavnostního zprovoznění bylo také představeí nových prvků navigačního systému Čitelná Praha, který má za cíl usnadnit orientaci ve městě.

„V rámci této stavby testujeme i nový systém statické navigace projektu Čitelná Praha. Navigační systém na lávce směřuje cestující k jednotlivým nástupištím, výtahům i východům. Pro jednotlivé směrové tabule jsou zde použity prototypy prosvětlených nosičů a také směrovky navigující na jednotlivé pěší i dopravní cíle v okolí," vysvětluje Petr Tomčík, ředitel organizace ROPID.

Zdroj: Deník/Radek Cihla

Část lávky přes železniční trať byla pro veřejnost otevřena již v prosinci loňského roku. Nyní byla dokončena celá lávka včetně úseku vedoucího přes Chlumeckou ulici. Náklady na zhotovení téměř padesátimetrové lávky se vyšplhaly do výše 82,6 milionů korun.

Jedná se o dvě prostě uložené příhradové ocelové lávky a dvě věže pro spojení výškových úrovní na koncích lávek. Věže obsahují výtahové šachty a schodiště.

„Chodci jsou nejzranitelnějšími účastníky dopravy, a proto je pro nás důležité vytvářet jim bezpečnou a pohodlnou infrastrukturu. I proto v Praze aktuálně probíhá boom ve výstavbě pěších lávek. Během loňského roku jsme totiž v Praze otevřeli Štvanickou lávku, lávku Havraňák a dvě lávky v Radotíně. Dnes zprovozňovaná lávka propojuje metro B s novou železniční stanicí Rajská zahrada a přilehlými obytnými čtvrtěmi a významně tak usnadňuje pohyb mezi nimi,“ říká I. náměstek primátora hl. m. Prahy pro dopravu Zdeněk Hřib. Zároveň vyzval všechny Pražany, aby se zapojili do výzvy 10 000 kroků, která právě odstartovala.

Zdroj: Deník/Radek Cihla

Na nové železniční zastávce Praha-Rajská zahrada zastavují vlaky již od prosince loňského roku. Do teď ale chybělo kvalitní a rychlé propojení se sídlištěm Černý Most, zatím bylo jen ve směru do části Hutě. Železniční zastávka se ale nyní stala plně bezbarierově přístupná, a to právě díky zprovoznění pěší lávky přes Chlumeckou ulici.