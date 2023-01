Lávka bude 18. pražským mostem a její stavba bude stát zhruba 300 milionů korun. Dokončení je očekáváno na jaře roku 2023. Most překlene koryto řeky v šířce 38 metrů mezi Karlínem a Štvanicí a 149 metrů mezi Štvanicí a Holešovicemi.

Lávka je tvořena 57 betonovými segmenty, které dělníci pospojují dohromady. Každý segment má délku i šířku pět metrů a váží 50 tun.

Na holešovickém břehu Vltavy bude nástup na lávku na Bubenském nábřeží před branou do Pražské tržnice. V Karlíně na Rohanském nábřeží vyústí na cyklostezku vedoucí po protipovodňové bariéře.

Lidé se mohou pěšky z Karlína do Holešovic dostat v současné době pouze přes frekventovaný Hlávkův most, nebo oklikou přes Rohanský ostrov a Libeňský most.