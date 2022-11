V případě lanové dráhy na Petřín je už známa vítězná podoba nových vozů od designérky Anny Marešové. Ta v prezentaci zdůraznila, že nechtěla, aby na Petřín jezdily vozy podobné alpským lanovkám. Lanovka bude bez klimatizace, protože samotná kabina je napájena jen baterií.

Vedoucí provozu lanových drah v DPP Pavel Kejha uvedl, že aktuálně probíhá zpracovávání zadávací dokumentace na výrobce obou vozů. Soutěž chce DPP vypsat příští rok. Odhadovaná cena za novou lanovku je 150 milionů korun. Zhruba podobnou částku má stát oprava trati a sanace svahu, proběhnout by měla v roce 2024 či 2025. Trvat má zhruba osm měsíců.

I když jsou vozy lanovky v prezentacích uváděny bez obsluhy, DPP počítá s tím, že personál v lanovce bude. „Stávající legislativa bezobslužný provoz ani neumožňuje. Jedno místo pro personál v lanovce bude, aby zde byla obsluha pro případ kolizních situací,“ uvedl Kejha. DPP řeší i bezbariérový přístup: lanovka již bude umožňovat například přepravu vozíčkářů, náklady na bezbariérový přístup ve všech stanicích ale vychází na zhruba tři čtvrtě miliardy korun.

Zesílené dno kvůli metanu

Rozsahem podstatně větší je novostavba lanovky z Podbaby přes Troju do Bohnic. Lanovka má zlepšit dopravní spojení Prahy 8 a Prahy 6. Město tu dlouhodobě plánuje i tramvaj, náklady jsou ale podstatně vyšší.

Porota letos v létě vybrala vítězem architektonické soutěže britské studio William Matthews Associates, na návrhu se podílejí ještě společnosti Boele Architects a Expedition Engineering za podpory konzultantů DCSA a Agile CE.

Architekti měli za úkol navrhnou podobu tří stanic a sloupů. Zástupce vítězného studia Petr Šuma uvedl, že se snažili o co nejkompaktnější přístup a co nejrychlejší přesun k jiným dopravním prostředkům ze stanice, například k tramvajím. Nástupiště budou otevřená i pro jednodušší údržbu. Lanovka má být odolná i středně silnému větru, od svislé osy se může odklonit o 17 stupňů. Podle Šumy bylo důležité vyřešit i podobu pylonů. Ty budou dosahovat výšky 34,5–46,7 metru, nejvyšší bude na Císařském ostrově. Na trase bude jezdit 17 gondol, jejich depo bude v prostřední stanici Troja.

Lanovka má být na principu 3S, tedy tří lan. Dvě budou nosná, jedno tažné. „Jde o systém, který je jedním z nejbezpečnějších na světě,“ řekl Šuma na dotaz, zda se nebudou lidé lanovkou třeba i po loňské tragédii na Ještědu bát jezdit. „I když to laicky nevypadá, lanovka je nejbezpečnějším dopravním prostředkem,“ podotkl Lukáš Tittl z Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Gondoly pro lanovku by měly být standardní od výrobce, kterého DPP vybere ve veřejné soutěži. Dopravní podnik bude mít jedinou speciální podmínku: zesílené dno. Důvodem je trasování nad čističkou, kde se může uvolňovat metan. „Je to absolutní abnormalita, že by došlo k výbuchu, ale raději budeme mít toto pořešené i zesíleným dnem,“ dodal Kejha.

Na lanovce aktuálně probíhají projekční práce, pak bude muset do procesu EIA. Náměstek primátora Adam Scheinherr uvedl, že první cestující by mohla svézt v roce 2026 nebo 2027.