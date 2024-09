Extrémní množství srážek, které na několika místech v republice způsobily rozsáhlé povodně, poškodily i lanovou dráhu na Petřín. A to natolik, že Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) po důkladném zhodnocení technického stavu rozhodl, že lanovka letos už nevyjede. Provoz by byl bez nákladných oprav nebezpečný. Veřejnost se s lanovkou bude moci ale symbolicky rozloučit.

„Neustále se pohybujícímu petřínskému svahu, na kterém je postavena současná trať petřínské lanovky a z toho důvodu nefungujícímu odvodnění bohužel zasadilo poslední ránu nedávné extrémní množství srážek. Provedli jsme velmi detailní kontrolu tratě a vyhodnocení jejího technického stavu. Trať je na mnoha místech tak poškozena a podemleta, že přestalo například fungovat uchycení řady pražců," řekl Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch.

Kromě toho na trať spadl kvůli podmáčené půdě strom, který ji ještě více poškodil a nadále hrozí i pád dalších dřevin, které chce DPP nechat vykácet. Trať se proto stala naprosto nesjízdnou.

„Hledali jsme řešení, jak trať opravit a provoz petřínské lanovky ještě obnovit, nicméně by to znamenalo stavební práce na zhruba jeden až půldruhého měsíce a náklady 12-15 milionů korun. Vzhledem k tomu, že v březnu příštího roku předpokládáme zahájení samotné rekonstrukce tratě, nedává vůbec smysl vynakládat takové prostředky, abychom ještě nějaké dva-tři měsíce mohli na Petřín jezdit. Takový krok by byl v příkrém rozporu s povinností jednat s péčí řádného hospodáře,“ doplnil Jan Šurovský.

Rozloučení s lanovkou

Na říjnové víkendy ale DPP připravil speciální akce, které umožní zájemcům lanovku na Petřín navštívit a symbolicky se s ní rozloučit. Každou sobotu se budou konat komentované prohlídky horní stanice lanovky, včetně zázemí, strojovny i návštěvy kabiny řidiče. Návštěvníci dostanou také speciální rozlučkovou jízdenku, kterou si budou moci označit.

Komentované prohlídky začínají vždy v celou hodinu od 9:00, poslední pak v 18:00. Samotná prohlídka pak potrvá hodinu. Každou sobotu bude podle DPP k dispozici 10 termínů, za celý říjen celkem 40. Cena komentované prohlídky je 60 korun, je to stejná cena jako za jednu jízdu lanovkou Petřín. Děti do 10 let budou mít vstup zdarma.

Zájemci mohou komentované prohlídky zakoupit pouze on-line na Fanshopu DPP. Jejich prodej bude spuštěn již tento pátek 27. září.

Lanovka na Petřín | Video: Deník/Radek Cihla

Na neděle budou poté připraveny dny otevřených dveří, včetně 28. října, kdy je státní svátek. Horní stanice petřínské lanovky, část strojovny i vozidlo budou otevřeny pro samostatné prohlídky bez průvodce a bez výkladu, a to vždy od devíti hodin od rána. Poslední návštěvníci budou do stanice vpuštění v 18:00. Tyto prohlídky budou zcela zdarma a není potřeba se na ně předem jakkoliv registrovat. V případě velkého zámu je Dopravní podnik hlavního města Prahy připraven prohlídky zopakovat i v prvním listopadovém víkendu.

A co bude s lanovkou poté?

V listopadu a v prosinci je v plánu zahájení přípravných prací k rekonstrukci tratě. Oba vozy lanovky bude nutné odvést, což nebude technicky zrovna jednoduché. Jeden vůz zamíří do Muzea MHD DPP a druhý do Národního technického muzea, kde budou po nejnutnějších opravách a konzervaci součástí expozic.

Nová podoba lanovky na Petřín:

Lanovka na Petřín arrow_left arrow_right info Zdroj: Anna Marešová Designers 1/6 Lanovka na Petřín, vizualizace

info Zdroj: Anna Marešová Designers 2/6 Lanovka na Petřín, vizualizace

info Zdroj: Anna Marešová Designers 3/6 Lanovka na Petřín, vizualizace

info Zdroj: Anna Marešová Designers 4/6 Lanovka na Petřín, vizualizace

info Zdroj: Anna Marešová Designers 5/6 Lanovka na Petřín, vizualizace

info Zdroj: Anna Marešová Designers 6/6 Lanovka na Petřín, vizualizace

Vedle toho budou probíhat i demontážní práce lan a dalších součástí lanovky. Jakmile bude dokončena probíhající veřejná zakázka na zhotovitele rekonstrukce drážního tělesa a s vítězem bude uzravřená smlouva, předá se staveniště vysoutěžené stavební firmě. Během následujících týdnů DPP navíc objedná nové vozy pro petřínskou lanovku a zahájí jejich výrobu.