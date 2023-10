/VIDEO, FOTOGALERIE/ Lanová dráha na Petřín přerušila z důvodu pravidelné revize svůj provoz, omezení bude trvat až do pátku 27. října. Lanová dráha prochází dvakrát ročně pravidelnými údržbami, jednou na jaře a podruhé vždy na podzim.

Lanovka Petřín mimo provoz. | Video: Deník/Radek Cihla

Revize se na lanovce uskutečňují letoš již podruhé. První, ta jarní, trvala od 20. března do 6. dubna. Podzimní začala v pondělí 9. října a potrvá do pátku 27. října. S revizí se zároveň přerušuje provoz dráhy.

Lanovou dráhu čeká v příštím roce kompletní rekonstrukce, práce mají započít na jaře příštího roku. Pro veřejnost by měla být otevřena na jaře roku 2025.

„Životnost jak vozidel, tak i samotné tratě, se limitně blíží ke svému konci. Proto jsme před necelými čtyřmi lety začali připravovat obnovu vozidel a rekonstrukci tratě," uvedl technický ředitel DPP Jan Šurovský. „Pokud vše bude postupovat dle plánu a bez zádrhelů, rádi bychom začali se stavebními pracemi na petřínské lanovce na jaře příštího roku," dodal.

Nejnavštěvovanější turistická místa v Česku. Znovu vyhrála lanovka na Petřín

Lanovka na Petřín je kromě těchto dvou událostí v provozu nepřetržitě celý rok v čase od 8 do 23 hodin v intervalech 10-15 minut.

Svůj provoz zahájila 25. července 1891, tehdy ještě s pohonem na vodní převahu. V souvislosti s 1. světovou válku byl však přerušen v roce 1916. K obnovení došlo v roce 1932, kdy byla přestavěna na elektrický pohon. Po dvacetileté přestávce mezi lety 1965 - 1985 se zařadila do systému MHD a od té doby svězla miliony návštěvníků, v loňském roce to bylo 1 707 597 cestujících.

Nejvytíženější je lanovka během letní sezóny (od dubna do října), kdy v běžném roce v průměru přepraví 250 tisíc cestujících za měsíc. V zímní sezóně (od listopadu do března) to je v průměru 120 tisíc přepravených cestujících měsíčně.

