Prahu a Středočeský kraj čeká v sobotu 15. června čtvrtý ročník závodu amatérů na silničních kolech L´Etape Czech Republic by Tour de France. Podle pořadatelů se na akci chystá až 3500 cyklistů. Závodníci odstartují na pražském Strahově a odtud vyrazí do okresů Praha venkov - západ, Beroun, Kladno, Rakovník a poté zpět do Prahy. V dotčených lokalitách bude na některých silnicích omezený provoz.

Již čtvrtý ročník závodu L´Etape Czech Republic by Tour de France organizovaný spolkem Kolo pro život, z.s. (který je licencovaným partnerem Amaury Sport Organization, která, jakožto majitel licence, dohlíží na splnění standardů série L'Etape by Tour de France.), kterého se zúčastňují amatérští cyklisté, se těší velkém zájmu a ani letos tomu nebude jinak. Třetí červnová sobota bude zkrátka patřit cyklistům, je to totiž významná akce.

Atmosféra L'Etape Czech Republic by Tour de France 2023:

| Video: Youtube

„Tour de France je závod, který má tradici a popularitu jako málokterý jiný. To, že jedna z jeho etap startuje v Praze, je pro českou metropoli čest a radost. Věřím, že stejnou radost budou mít všichni nejen z výjimečné sportovní události, ale i z krásného hlavního města České republiky,“ říká primátor Prahy Bohuslav Svoboda.

Již v pátek v tištěném Deníku Kompletní přehled uzavírek v našem kraji pro celé léto

Rozšířený servis před startem fotbalového Eura

Velký rozhovor se zakladatelem TOP09 Miroslavem Kalouskem

Posílené zpravodajství z našeho okresu a kraje na více než deseti stranách

Nejlepší akce pro následující víkend v našem okolí

Příloha 77 plus 1: plán čtení pro volný čas

Spousta dalšího zajímavého čtení na minimálně 24 novinových stranách

A navíc TV magazín s kompletním programem na příští týden

Závod L´Etape Czech Republic by Tour de France je rozdělený na tři trasy - Dlouhou, Střední a Krátkou. Start pro Dlouhou trasu, která čítá 130 kilometrů je v půl desáté ráno, pro Střední (106 km) v půl jedenácté a Krátká šedesátikilometrová bude odstartována v poledne. Organizátoři ale i tak předpokládají dojezd posledního závodníka v časovém limitu v 16 hodin na Strahov.

Na bezpečnost a hladký průběh akce budou společně s pořadateli dohlížet i policisté a strážníci městské policie.

Dopravní omezení na trase závodu

Pražané by se měli v sobotu připravit na dopravní omezení v několika ulicích a lokalitách. Během závodu bude krátkodobý pohyblivá uzávěra (na 5 až 15 minut) pro zajištění trasy závodu v úseku do startu v ulici Vaníčkova a dále ulicemi Atletická, Skokanská, Tomanova, Bělohorská, Karlovarská a Na Hůrce.

V úseku od Sobína a dále ulicemi Hostivická, Hrozenkovská, Strojírenská, Engelmüllerova, Na Chobotě, Makovského (pouze směr z centra), Plzeňská (pouze směr z centra), Kukulova, Podbělohorská, Spiritka a Atletická bude podle organizátorů řešeno úplnou zavírkou provozu za asistence Policie ČR, Městské policie a pořadatelské služby.

V případě Středočeského kraje se budou uzavírky upravovat dle skutečného vývoje závodu. Aktuální informace můžete sledovat zde.