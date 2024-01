Plány i zdroje peněz jsou jasné

O možnost nějakou formou zámek spravovat usiluje místní radnice řadu let. Představy jsou jednoznačné: objekt opravit – tedy patrně opravovat postupně – a využívat tak, aby sloužil místním. Aby společně s již zrekonstruovaným hospodářským zázemím vznikl komplex, který se stane novým centrem městské části. Část zvanou tvrz, kde se kdysi nacházela pěstírna žampionů s propadlou střechou, se nájemci podařilo doslova pozvednout z trosek a vytvořit prostory pro obchody a služby.

Do nyní prázdného zámku by radnice ráda soustředila většinu kulturně společenských aktivit. Včetně přestěhování knihovny, klubu seniorů nebo prostor využívaných skauty. Možná by tam mohl přesídlit i úřad městské části: opustil by nynější prostory, jež by se daly využít k pronájmu pro firemní účely. Poptávka by také byla ze strany zájemců o výstavní prostory. A třeba by možnost stěhování na zámek přivítala i pobočka pošty.

Sdělení, že podle propočtů památkářů by na opravy bylo potřeba přes čtvrt miliardy – aktuální odhady se pohybují kolem 300 milionů korun – přitom velkolepé představy nesráží zpátky na zem. S opravou městská část dlouhodobě počítá, takže už má něco naspořeno – a v záloze jsou stavební pozemky, které by se daly prodat. Záměrně jsou ponechávány jako rezerva: buď na prodej, pokud budou potřeba peníze na opravu zámku, nebo k využití pro potřeby školství.

Plány jsou jasné, dlouhodobé – jen je nyní hatí chystaná dražba. Podle starostky Lenky Alinčové (Hnutí Praha-Kunratice) se přitom zdálo, že vše je na dobré cestě. Nicméně Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), který areál převzal od muzea v září 2021, nabízí zámek k prodeji. Ohlášení elektronické aukce v prosinci zaskočilo část kunratických obyvatel i představitele radnice městské části. Místní celkem všeobecně soudili, že vlastnictví zámku bude převedeno na městskou část – bezúplatně – a jediný problém zde vedle shánění peněz na opravy představují dlouho trvající průtahy. Že by se běh událostí mohl vydat jinou cestou, se nadál málokdo.

Úřad postupuje standardně podle pravidel daných pro takové případy zákonem, připomněla mluvčí ÚZSVM Michaela Tesařová. Úřad nabídl nemovitost k využití jiným státním institucím, avšak žádná neprojevila zájem. „Proto bude ÚZSVM hledat nového vlastníka prostřednictvím transparentního výběrového řízení s elektronickou akcí,“ konstatovala.

Zdroj: Milan Holakovský

Vyvolávací cena představuje 106,3 milionu korun, nejnižší příhoz je čtvrtmilionový. Elektronická aukce má začít ve čtvrtek 18. ledna v deset dopoledne – a trvat bude 24 hodin. Zájemci se však musí přihlásit dřív: podmínkou účasti je složit do středy 17. ledna desetimilionovou kauci. Cena se při letmém pohledu na zchátralý zevnějšek může zdát vysoká – nicméně ovlivňuje ji nejen atraktivita místa a velké pozemky. Překvapivě hraje roli i stav interiérů se zachovanými štuky a malířskou výzdobou.

Cizí majitel by moc vítán nebyl

Obavami, jaké následky prodej v aukci může mít, se netají starostka městské části Alinčová. Prosincové oznámení ÚZSVM, že se za měsíc uskuteční elektronická aukce, označuje za „blesk z čistého nebe“. Nerozpakuje se malovat čerta na zeď, což také městská část na sklonku prosince uvedla v žádosti o pomoc při záchraně kulturní památky adresované prezidentovi republiky Petru Pavlovi, premiérovi Petru Fialovi (ODS) a ministrovi kultury Martinu Baxovi (ODS): „Vyjádřili jsme obavy, aby zámek nenásledoval osud vinohradského pivovaru (po změně majitele vyhořel a jsou z něj byty) nebo vyšehradského nádraží (majitelé ho nechávají osudu napospas a hrozí jeho zřícení).“

Alinčová připomíná, že o získání zámku, pro který by našla vhodné a důstojné využití, usilovala městská část dlouhodobě. „Na všech možných úrovních; počínaje ministrem kultury, ředitelem Národního muzea a politickými činiteli hlavního města Prahy,“ uvádí. Plány zněly jasně: stát nemovitost bezúplatně převede na hlavní město, které pak správu zámku i přilehlé zahrady předá městské části.

Nic přitom nenaznačovalo, že by to nemělo klapnout. „Dokonce kdysi paní primátorka Krnáčová slibovala, že než zámek na nás převede, hlavní město jej opraví,“ konstatovala kunratická starostka. S tím, že poslední jednání za účasti městské části se odehrálo loni 21. června. Magistrátní odbor majetku si tehdy vyžádal písemný návrh na využití zámku – s podmínkou, že 80 procent musí po dobu deseti let sloužit nekomerčním aktivitám – a materiál představující způsob financování. Což v požadovaném termínu do 6. srpna městská část dodala.

Došlo na petice i nová jednání

Naději podle slov Alinčové pak přinesla ještě zářijová návštěva staronového primátora Bohuslava Svobody, jíž se zúčastnila i generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu. Ta tehdy zmiňovala možnost jednání o směně zámku za některé pozemky vlastněné hlavním městem. „Následná jednání probíhala bez naší účasti,“ posteskla si starostka nad tím, že o tom, že nedošlo k dohodě, se Kunratičtí dozvěděli až z vyhlášení nabídky k prodeji.

Reagovali nejen dopisem zaslaným představitelům státu, ale vznikla také elektronická petice. Vlastně prodej zámku v aukci odmítají na webu E-petice hned dvě: první počátkem ledna zveřejnil spolek Kunratice žijou, s druhou nezávisle na něm přišli o tři dny později jiní organizátoři (avšak rychle byla přesměrována pozornost k petici již existující). Pod ní se shromáždilo přes šest set podpisů.

Současně zástupci městské části sami jednali se šéfkou ÚZSVM Arajmu. „Ta nám potvrdila, že jednání s hlavním městem zkrachovala a navrhla nám možné postupy ve věci získání zámku. Jakou variantu naše zastupitelstvo zvolí, není nyní z taktických důvodů vhodné zveřejňovat,“ konstatovala starostka ve svém vyjádřením na webu Prahy-Kunratic. „Prvním krokem, který jsme učinili, byla jednomyslná žádost našeho zastupitelstva o bezúplatný převod zámku přímo na základě žádosti městské části,“ vysvětlila možnost postupu bez „zprostředkovatelské“ role hlavního města. A informace o této žádosti radnice rozeslala na všechny strany: nejen znovu prezidentovi, předsedovi vlády, ministrům kultury i financí, ale také senátorům, poslancům i zástupcům vedení Prahy.

Jednání svolané na úterý. Bude klíčové?

Ohlasem je jednání, které 1. místopředseda Senátu Jiří Drahoš (za KDU+Z+STAN+TOP) svolal na úterý 16. ledna. Starostka Alinčová očekává, že se tam sejde nejen se šéfkou majetkového úřadu Arajmu, ale také se zástupci vedení hlavního města, kteří by mohli kunratické snažení podpořit: měli by dorazit náměstek primátora Petr Hlaváček (STAN) a radní pro oblast majetku Adam Zábranský (Piráti).

První žena Kunratic doufá, že se nebude vracet smutně, i když bezúplatný převod asi není pro stát přijatelný. Nějaké možnosti k jednání se však nabízejí. Věří přitom, že s kolegyní právničkou se s ostatními partnery dohodnou tak, aby to bylo ve prospěch městské části. A že hlavní město pomůže.

Zdroj: Milan Holakovský

Sama ostatně na toto jednání nepojede s prázdnou: položí na stůl podepsané lejstro. Podmínkou ÚZSVM pro jednání o dalších možnostech řešení kunratického zájmu prý je vzít si nemovitost na dva roky do výpůjčky. Onen papír má hovořit jasně: ano, chceme – a tady je smlouva na zajištění elektronického zabezpečení i ostrahy a jejich zaplacení. Důkaz, že to Kunratičtí myslí vážně. To si místní zastupitelé opětovně potvrdili v pondělí 8. ledna. Na zasedání s jediným bodem programu: zámek.

Získat stanovisko ÚZSVM se Deníku prozatím nepodařilo. Nabídka aukce nicméně na jeho webu zůstává vyvěšena.