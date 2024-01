Jediného zájemce, který vyslovil souhlas s vyvolávací cenou, za ÚZSVM potvrdila Deníku Alena Mühl z oddělení komunikace úřadu. „Dnešní kolo výběrového řízení s elektronickou aukcí s minimální vyhlašovanou cenou 106 260 000 korun přineslo vítěze,“ uvedla. S tím, že do elektronické aukce areálu zámku se přihlásili tři zájemci, přičemž požadovanou 10milionovou kauci složili ve stanoveném termínu dva z nich.

Kunratický zámek na rozcestí: čeká památku prodej v aukci?

„V průběhu elektronické aukce padl jeden příhoz ve výši minimální vyhlašované ceny,“ konstatovala Mühl. Připomíná, že nyní ÚZSVM výsledek aukce vyhodnotí – a stanoví další postup. Výsledek tedy ještě neznamená, že vítězný účastník skutečně dostane příležitost zámek koupit. To již před aukcí potvrdila Deníku mluvčí úřadu Michaela Tesařová: „Výsledkem výběrového řízení není ÚZSVM vázán.“

Radnice usiluje o získání zámku

Zastupitelé městské části Kunratice, která o získání zámku dlouhodobě usiluje s tím, že by tam bylo možné přenést většinu místního kulturního dění a možná i provoz radnice, finále aukce trvající 24 hodin společně sledovali. Deníku to potvrdil místostarosta Ivan Hýža (Hnutí Praha-Kunratice). Dlouho to vypadalo, že zájem nikdo neprojeví. Situace se změnila dvě minuly před závěrem aukce s ukončením plánovaným úderem desáté dopolední.

„V 9.58 někdo potvrdil vyvolávací cenu,“ konstatoval Hýža. Deníku řekl, že městská část, jež se aukce neúčastnila, se ani za této situace snah o získání zámku nevzdává. „Budeme jednat s ÚZSVM a hledat další cesty,“ konstatoval. Zdůraznil, ze vydražitel získal možnost uzavřít kupní smlouvu – nicméně je na orgánech státní správy, jak se rozhodnou. Kunratičtí tudíž i za nové situace spoléhají na možný úspěch v dalších jednáních.

To Deníku následně potvrdila i starostka Lenka Alinčová (Hnutí Praha-Kunratice). Se zastupiteli podle svých slov probrala různé možnosti, jak následně vést další jednání. „Chystané kroky ale nebudu upřesňovat,“ řekla Deníku – nicméně potvrzuje, že na možnostech dalšího postupu se zastupitelé shodli. Naznačila také, že důležité bude i to, kdo nabídku na koupi zámku podal (což místní samospráva zatím netuší). Stejně jako to, s jakou případnou podporou snažení své městské části by mohlo přijít hlavní město Praha.

I o tom prý byla řeč na předaukční schůzce v Senátu, kde se v úterý na pozvání Jiřího Drahoše (za STAN) potkali představitelé Kunratic, ÚZSVM i magistrátu. K tomu co se tam domluvilo, byla Alinčová stručná: uvedla, že záleží na postoji představitelů hlavního města. „Radní [Prahy pro oblast majetku, transparentnost a legislativu] Adam Zábranský (Piráti) pouze řekl, že to v pondělí přednese na koaličním jednání,“ uvedla starostka Kunratic.

Významné stavební proměny

Památkově chráněný zámek Kunratice stojí v areálu podstatně starší tvrze. Jako raně barokní stavba byl vybudován zřejmě v roce 1688, přestavbou prošel v 18. století (ve stylu pozdního baroka), načež při postupných proměnách během 19. století získal klasicistní vzhled s nástavbou druhého patra; přibyla také hodinová věž. Zmizela tím typická silueta barokního zámku. Ještě na konci 19. století byl zámek opravován po požáru sousedícího hospodářského dvora. Na poslední větší stavební práce došlo v 50. letech minulého století. Mimo jiné bylo odstraněno dominantní (leč zchátralé) schodiště.

Zdroj: Milan Holakovský

Jako vlastníci se střídali představitelé různých šlechtických rodů, v roce 1945 byl zámek zkonfiskován. Déle než půl století v něm sídlilo entomologické oddělení Národního muzea. Od jeho odstěhování v roce 2014 je objekt prázdný.