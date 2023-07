/VIDEO, FOTOGALERIE/ Hříbě koně Převalského, které se koncem června narodilo pražské zoo na Dívčích hradech, by příští rok mohlo být převezeno spolu s dalšími desítkami koní do Kazachstánu. Při dnešním křtu mladé klisny to řekl ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek. Mládě dostalo jméno Barunka, ve výběhu na Dívčích hradech v Praze 5 klisnu pokřtil premiér Petr Fiala (ODS). Pro pražskou zoologickou zahradu jde o první letošní přírůstek tohoto druhu.

Křest koně Převalského. | Video: Deník/Radek Cihla

Bobek již dříve řekl, že novým domovem zhruba 50 koní Převalského z pražské zoo i jiných zahrad a chovných zařízení by se měla stát oblast Altyn Dala v Kazachstánu. Převoz zvířat by měl být součástí projektu Zoo Praha Návrat divokých koní. Jedním z přepravených koní by se mohla stát i mladá samička Barunka, jistý její výběr ale zatím není, řekl dnes ředitel zoo. Transport by se podle něj mohl uskutečnit příští rok.

"Zoo Praha se významně podílela na záchraně tohoto divokého koně a navrací ho do přírody. Nyní je připravován projekt reintrodukce koně Převalského do Kazachstánu, nad kterým převzal záštitu pan premiér (Fiala)," uvedl Bobek. Fiala řekl, že šance, že by se koně Převalského z pražské zoo mohli rozšířit ve volné přírodě v Kazachstánu, je podle něj velmi vysoká.

Podobný projekt připravuje pražská zoologická zahrada také pro Údolí klášterů ve východním Mongolsku, kam by tak mělo zamířit minimálně 50 koní Převalského.

Koně Převalského chce pražská zoo poslat i do Zlaté stepi v Kazachstánu

Koně Převalského jsou ve výběhu na Dívčích hradech nad pražským Smíchovem od dubna 2021. Na nezastavěnou náhorní plošinu v Praze 5 umístila zoo koně proto, aby oživila historicky významnou lokalitu. Tím, že zvířata budou spásat trávu, podle zoo zároveň na místě přispějí k dobrým podmínkám pro původní společenstva rostlin a živočichů. Lidé mohou ve výběhu spatřit sedmičlenné stádo, a to včetně hříběte Barunky. Zřizovatelem Zoo Praha je pražský magistrát.

Prostory na Dívčích hradech jsou v současnosti jediným prostorem, kde lze koně Převalského v Praze pozorovat. Z areálu zoo v Troji byla většina těchto lichokopytníků dříve přestěhována do chovné stanice v Dolním Dobřejově. Důvodem je stavba nové expozice v Troji, která bude představovat mongolskou faunu. Expozice koní Převalského zůstane v nejvyšším místě zoo vedle horní stanice lanovky a nové prostory by se podle plánů měly otevřít na jaře 2024.

Kůň Převalského je posledním žijícím divokým druhem koně. Pražská zoo je chová od roku 1932 a od roku 1959 vede mezinárodní plemennou knihu. V zoo a její chovné a aklimatizační stanici v Dolním Dobřejově se narodilo přes 230 hříbat.