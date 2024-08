Z festivalu ambasád Food & Culture:

Sedmý ročník kulturně kulinářského Festivalu Ambasád Food & Culture za účasti 55 zemí z celého světa se konal na Vítězném náměstí. | Video: Deník/ Radek Cihla

Peníze od velvyslanectví pomohou charitě

Ambasády na výsadbu květin a jejich údržbu finančně přispěly. Právě prostřednictvím těchto příspěvků kvetoucí rostliny pomáhají. „Protože bychom stejně ty záhony vysazovali, příspěvek posíláme rovnou dál na charitu,“ připomněla radnice na facebooku. S upřesněním, že peníze zamířily ke společnosti společnosti Via Roseta, která na Šestce pomáhá lidem s postižením mentálním i s kombinovaným handicapem a provozuje sociální služby ve výtvarně textilním Ateliéru Via Roseta.

Pestrost květů i odstínů zeleně přitom neláká jen pozornost kolemjdoucích. „Své“ záhony si přišli prohlédnout i někteří velvyslanci.

Na podzim mají přijít změny

Do budoucna Praha 6 počítá s tím, že se podoba Vítězného náměstí promění ještě výrazněji. A ne – není řeč o budovách a komplexech, které rostou kolem. Změnit se má i samotné prostranství. Naznačil to radní městské části pro životní prostředí a klima Petr Palacký (Zelení). Prozatím lze nanejvýš naznačovat – jednání o proměně pokračují, a to i a za účasti památkářů.

Do budoucna se zvažuje velká rekonstrukce podle výsledků architektonické soutěže. Té by ale ještě měla předcházet změna uspořádání dopravy – včetně přesunu významného podílu cestujících z autobusů do tramvají (a to včetně chystaných nových tratí nejenom na Strahov, ale i na Suchdol).

Už letos na podzim by ale budoucí velké plány mohly předznamenat práce na dílčích úpravách v jihovýchodní části; zhruba mezi ulicemi Svatovítská a Dejvická. S tím, že třeba zmizí vyšlapané cestičky, po nichž si řada lidí zkracuje cestu přes trávník. Dokonce na jedno místo kdosi přinesl kus starého koberce, aby to tam za deště neklouzalo.

Vzrostlá zeleň má zůstat zachována, ale počítá se s nahrazením trávníku mlatovým povrchem. Měla by se tak vyzkoušet úprava, která by se mohla později uplatnit i v dalších segmentech, a to už se zkušenostmi právě z této části. Chystané plány ale radnice podrobněji teprve představí.