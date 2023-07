Vysoké teploty v Praze. O víkendu vyjedou do ulic metropole kropící vozy

ČTK

/VIDEO, FOTO/ Do pražských ulic vyjedou v sobotu a v neděli kvůli vysokým teplotám kropicí vozy, budou jezdit pravděpodobně od dopoledne do pozdního odpoledne. ČTK to dnes sdělil mluvčí městské Technické správy komunikací (TSK) Jiří Wolf.

Kropicí vozy v Praze. | Foto: Pražské služby, a.s.