„Snažíme se, aby si strojníci z kondičních jízd také něco odnesli. Spojujeme je tedy s další činností – ověřování průjezdnosti ulic v naší městské části, nebo například právě skrápěním ulic v horkých letních dnech,“ říká Lukáš Svatoň, velitel JSDH Praha – Řepy.

Kropení ulic pomáhá nejen zmírnit horko v okolí zastávek či dětských hřišť, ale má i další praktické výhody. „Kromě mlžítka si naši kolegové v průběhu kondiční jízdy zkouší například i použití přední lafety, či skrápěcí lišty v přední části vozu. Takové zkušenosti pak mohou lehce využít při zásahu,“ informuje Svatoň.

Na dotaz Deníku, kde celý nápad vznikl, Svatoň odpovídá: „Vyplynulo to tak nějak ze společné diskuze. V jednotce se často radíme o tom, co zlepšit, kde máme mezery. Členové jednotky zapisují do tabulky nápady na výcviková témata, zlepšení činnosti na naší zbrojnici a podobně.“

Dobrovolní hasiči z Řep nejsou jediní, kteří ulice v létě skrápí. Letos již například vyrazili jejich kolegové z Prahy 1, aby osvěžili frekventované lokality jako Pražský hrad nebo Staroměstské náměstí.

Pravidelné kropení ulic JSDH v Řepích neprovádí, podle vlastních slov se snaží danou činnost směřovat na ty opravdu nejteplejších dny v roce. Ulice poté kropí jen na území své městské části, od které na danou činnost nepotřebují podporu.

„Vzhledem k tomu, že to děláme v rámci našich kondičních jízd, z vlastní iniciativy a dobrovolně, tak jsme o žádnou podporu nežádali. Nicméně náš zřizovatel, Městská část Praha-Řepy, nás dlouhodobě podporuje v maximální možné míře, za což bychom jim chtěli moc poděkovat,“ dodává Svatoň.

