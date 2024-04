Někomu to připadá jako hrozivé číslo, jiný mávne rukou: hlavní město je velké a provoz hustý. Tak tedy: je to hodně. Data totiž pocházejí z pouhých 19 křižovatek. Na více místech technologie, které umějí zachytit podezření na nerespektování červené na semaforu, umístěny nejsou.

Tři projetí na červenou denně. Je to moc?

Data z automatizovaných systémů detekce jízdy na červenou vyhodnocují strážníci, kteří pak věc předávají magistrátu jakožto správnímu orgánu. „Za první čtvrtletí letošního roku jsme magistrátu předali celkem 5463 případů podezření z přestupku v souvislosti s jízdou na červenou,“ sdělila Deníku vedoucí kanceláře městské policie Irena Seifertová. S tím, že se vlastně ještě nejedná o celý kvartál: data jsou uzavřena k předvelikonočnímu období. K úterý 26. března.

V průměru to na jednu sledovanou křižovatku vychází za necelé tři měsíce na 288 podezření z průjezdu na červenou. V jednom místě tedy zhruba 3,3 případu denně. Málo, anebo mnoho? Moc, jestliže připustíme, že už jedno jediné nerespektování červeného signálu stůj je vlastně příliš.

Z křižovatek vybavených systémy pro zjišťování a dokumentaci jízdy na červený signál mohou taková data překvapit. Není totiž tajemstvím, o které se jedná, dlouhodobě se nemění – a dá se říci, že kdo má o informace zájem, nemůže nevědět. „Počet těchto křižovatek se v posledních letech nezvyšoval,“ řekla Deníku mluvčí Technické správy komunikací hl. m. Prahy (TSK) Barbora Lišková.

Jde vlastně o doplnění semaforu dvojicí synchronizovaných kamer, které zaznamenávají aktuální stav na signalizaci a okamžik průjezdu vozidla stop čárou v době, kdy mu svítí červená. Tahle zařízení však nejsou umístěna přímo na semaforech, ale v jejich blízkosti. Jestliže můžeme na řadě míst v Praze vidět kamery na semaforech, ty k hlídání jízdy na červenou neslouží. Některé se mohou uplatnit při měření rychlosti, většinou ale slouží jen k monitorování situace a intenzity provozu

Místa nejsou překvapením

Umístění hlídačů průjezdu na červenou – s výjimkou jednoho stěhování systému, což už ale není záležitost posledních let – se vlastně neměnilo. Loni jen došlo na výměnu sloupu nesoucího kamery u náměstí I. P. Pavlova. Informace o těchto lokalitách jsou přitom dostupné každému, kdo má zájem. Publikuje je TSK ve svých ročenkách, zveřejňovaných na webových stránkách této městské společnosti. Nejnověji je dostupná za rok 2022; ta s loňskými daty má být k dispozici v létě. V případě přehledu křižovatek s dokumentací jízdy na červenou však podle Liškové obsahuje poslední údaje: novější neexistují, když během loňska takto sledovaných křižovatek ani nepřibylo, ani se neměnilo umístění systémů.

Místní řidiči, alespoň pokud tudy projíždějí častěji, jsou na ně zvyklí. Navíc některé navigace, včetně populární aplikace v mobilních telefonech, při příjezdu k takové křižovatce hlásí upozornění. A vida: přesto tu máme pět a půl tisíce případů za čtvrt roku. Leckdo by přitom čekal, že si řidiči dají pozor. Za nerespektování červené totiž hrozí sankce v podobě šesti bodů a k tomu vysoké pokuty (obzvlášť citelné ve správním řízení, kam případy z automatických detektorů směřují). Na druhou stranu stačí pár kliknutí, aby zájemce na internetu našel nabídky firem se zkušenými advokáty, které slibují, že tuhle lapálii dokážou vyžehlit poměrně snadno a bez zbytečného „obtěžování“ klientů. Stačí zaplatit.

„Krátká oranžová“ není výmluva

Průjezdy na červenou zpravidla nepředstavují vysloveně riskantní chování v podobě vjetí do křižovatky v době, kdy je plná vozidel, jež jedou na zelenou z ostatních směrů. Obyčejně jde o případy, kdy se řidiči poté, co zhasne zelená v jejich směru, ještě snaží projet „na oranžovou“ (správné označení je ale žlutý signál), aby nemuseli čekat – a prostě se už takzvaně nevejdou.

Třeba v ulici k Barrandovu však Deník opakovaně zaznamenal i jev, který bychom mohli sportovní terminologií označit jako „ulitý start“: předčasné vyjetí dříve, než padne zelená a ještě na semaforu svítí červená společně se žlutou. Stává se to zvláště v letním období: v době, kdy jezdí více motocyklistů. A klidně vám tu motorky profrčí kolem auta zleva i zprava.

Výmluva, že se nepodařilo stihnout průjezd „na oranžovou“, neobstojí. Když se rozsvítí žluté světlo, řidič smí vjet do křižovatky pouze v případě, že už je tak blízko, že by nedokázal bezpečně zastavit. Jinými slovy: může být v pořádku, pokud projede první vůz. Pokud ale šoféři svorně zrychlí, aby stihlo projet ještě nejen druhé, ale i třetí a možné i čtvrté auto (někdy se jich „vecpe“ i pět), rozhodně to není v pořádku. Hrozí nejen mastná pokuta, ale i stejných šest bodů jako za jízdu na červenou.

Statistická data o těchto „oranžových“ přestupcích v hlavním městě se nevedou, řekl Deníku mluvčí pražské policie Jan Rybanský. Do číselných přehledů se tenhle přestupek může dostat třeba v případě, že řidič, který projede na žlutý signál, způsobí nehodu (což se však nestává často, přičemž podle slov Rybanského také záleží na tom, jaké jsou k dispozici důkazy a jak policisté z výjezdové služby vyhodnotí výpovědi přestupce i poškozeného). Či se ve statistikách objeví tehdy, pokud přestupek zaznamená poblíž stojící hlídka a věc řeší buď pokutou uloženou příkazem na místě, nebo v případě, že řidič nesouhlasí, věc postoupí do správního řízení. Zvláštní kategorie „jízda na oranžovou“ však není v souhrnných přehledech řidičských pochybení zaznamenána ani v těchto případech.