Rekonstrukce střech uzavírá celkovou obnovu Křižíkových pavilonů v Holešovicích a přináší více než 6 tisíc metrů čtverečních zelených ploch určených k odpočinku, zábavě a pořádání různých akcí.

„Zelené střechy Křižíkových pavilonů rozšiřují nabídku pražských míst k příjemnému letnímu posezení s výhledy na areál Výstaviště Praha, zejména na pokračující rekonstrukci Průmyslového paláce. Je skvělé vidět, jak se kdysi zanedbané budovy a celkově areál mění před očima do moderní podoby,“ říká radní pro majetek, transparentnost a legislativu Adam Zábranský.

Tato rekonstrukce začala v červnu 2022 a byla provedena podle návrhu architekta Michala Brixe, pod dohledem architekta Štefana Šuleka z Výstaviště Praha. Projekt zahrnoval geologický a hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum a sanaci havarijního stavu střechy. Celková investice do rekonstrukce střech Křižíkových pavilonů činila 150 milionů korun. Betonové plochy byly redukovány o 5 000 m², což přispělo ke snížení tepelného ostrova a zlepšení lokálního klimatu.

Střechy Křižíkových pavilonů Na Výstavišti se proměnily v zelené pobytové terasy | Video: Deník/Radek Cihla

„Byla dodána spousta zeleně, kdy tyto vegetační střechy zároveň zpomalí pohyb větrů a zachytí škodliviny. Kombinací zelené intenzivní střechy s akumulační substrátovou vrstvou a nové pochozí plochy navíc dojde ke snížení množství dešťových odpadních vod," uvádí Tomáš Hübl, předseda představenstva Výstaviště Praha, a.s.

Závlaha je zajišťována ze 100 % vodou z vlastní studny Výstaviště a je řízena automaticky meteostanicí. Venkovní osvětlení je řízeno soumrakovými spínači a na střechách jsou mlhovače, pítka a markýzy pro stínění.

Prostor pro sport, odpočinek i kulturní akce

Nové zelené pobytové terasy nabídnou kromě možnosti odpočinku i občerstvení v novém bistru Terasa 67 na střeše pavilonu B a různé kulturní akce či možnost pronájmu prostorů k akcím soukromým. Na střechách pavilonů C a D jsou kulturní traviny a tribunky s výhledem na Křižíkovu fontánu a do Stromovky.

Kromě akcí a relaxace u dobrého drinku si zde přijdou na své i sportovní nadšenci. Na terase B je vybudován běžecký okruh o délce 132 metrů.

„Věřím, že zejména od jara do podzimu přilákají terasy svou pohodovou atmosférou velké množství návštěvníků, ať už k odpočinku s výhledem do širokého okolí nebo k návštěvě vybrané kulturní akce. Do budoucna zde ale můžete narazit třeba i na svatby nebo jinou soukromou akci, protože k tomu jsou terasy také určeny,“ dodal Hübl.

Houpačky ze starých bezpečnostních pásů

Partnerem jedné ze střech je Škoda Auto, která ji proměnila na Škoda Gardens, propojující zeleň a recyklované materiály. Například na houpačky byly použity vyřazené bezpečností pásy.

Prostor nabízí místo pro odpočinek, umělecké instalace a solární panely pro nabíjení mobilních telefonů. Ve spolupráci s Rekoly jsou zde také stojany na kola a promo kód „SkodaGardens“ umožňuje 30 minut jízdy zdarma.

Nové zelené střechy Křižíkových pavilonů na Výstavišti Praha představují významný krok k udržitelnosti a zlepšení kvality života ve městě. Nabízejí moderní prostor pro relaxaci, zábavu a různé akce, čímž obohacují kulturní a společenský život Pražanů i návštěvníků metropole.