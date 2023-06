/VIDEO, FOTOGALERIE/ Od soboty 3. června bude opět možné cestovat z Palmovky na Ohradu tramvajemi. Estakáda Krejcárek spojující Libeň a Žižkov prošla kompletní rekonstrukcí. Se spuštěním provozu tramvají se pojí i několik změn v trasách linek a provozu.

Tramvajová trať na Krejcárku | Video: Deník/Radek Cihla

Úsek procházel skoro dvouletou opravou. Stavební práce byly dokončené v pátek 2. června, o den později začne ostrý provoz.

V rámci rekonstrukce proběhla i výměna schodiště do ulice Pod Krejcárkem i oprava původních zastávek.

Zdroj: Deník/Radek Cihla

„Dlouhodobé rekonstrukce jsou vždy nepříjemné. V případě mostu Krejcárek na více než 14 měsíců ztratily Praha 3 a Praha 8 přímé tramvajové spojení. Podobně jako musíme zrekonstruovat Barrandovský most, obdobně jsme museli postupovat i na Krejcárku. Most má nyní už více než 33 let, a je to jeho první důkladná rekonstrukce. Není to jen důležitá spojnice Prahy 3 a Prahy 8, ale také součást připravovaného tramvajového okruhu. Děkuji Pražanům i návštěvníkům této oblasti za trpělivost“ řekl Zdeněk Hřib, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

Změny v souvislosti s obnovením provozu

Vzhledem k opravám a zavedení provozu nových tramvajových tratí - na konci května proběhlo slavnostní otevření úseku Modřany - Libuše, proběhnou změny v některých z linek.

Největší změna se bude týkat tramvajové linky 7, která se změní od soboty 3. června až do odvolání (podle informací Dopravního podniku hl. města Prahy by se mělo jednat o říjen 2023).

Po roce a půl vyjedou znovu tramvaje ze Žižkova do Libně. Opravy jsou dokončené

„Linka číslo 7 je ve směru od Radlické ze zastávky Vozovna Strašnice vedena přes zastávky Vinice (ve Vinohradské ulici), Želivského, Nákladové nádraží Žižkov, Palmovka, Balabenka, Nádraží Vysočany a Kolbenova do obratiště Lehovec," uvádí Dopravní podnik.

Ze stejných důvodů se dotknou změny i linky 19. „Linka č. 19 je ve směru od Pankráce ze zastávky Vozovna Strašnice vedena přes zastávky Vinice (v Černokostelecké ulici), Solidarita a Limuzská do obratiště Depo Hostivař," dodává podnik na svém webu.

Oba tyto případy jsou ale dočasné. „Změna vedení linek č. 7 a 19 na části trasy je skutečně pouze dočasná na období necelých pěti měsíců do dokončení výstavby a zprovoznění nové tramvajové tratě Holyně – Slivenec, která bude ukončena smyčkou. Podle harmonogramu výstavby i aktuálního dění na stavbě by se tak mělo stát v průběhu letošního října. Díky tomu budeme pak mít zase jen dvě linky ukončené na úvratích místo současných tří,“ uvádí Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch.

V rámci dokončení se ale vrací i linky 1, 6, 10, 11, 13, 14 a 95 do svých původních tras. Současně s tím končí provoz noční tramvajové linky č. 90 a náhradní autobusové dopravy X95, které budou naposledy v provozu v noci z pátku 2. na sobotu 3. června 2023. S ukončením denního provozu v pátek 2. června 2023 bude ukončen také provoz náhradní autobusové dopravy X10.

Oprava tramvajové estakády na Krejcárku jde do finále. Od června bude v provozu

Statistiky z rekonstrukce tramvajové tratě Ohrada – Palmovka:



Délka tratě: 1 450 metrů

Počet nových sloupů trolejového vedení: 5

Délka instalovaného nového trolejového vedení: 2 900 metrů

Použité kolejnice: celkem 435 tun typů S49 a NT1

Počet instalovaných pražců: celkem 4 354 kusů různých typů

Množství použitých štěrkodrtí: celkem 10 154 tun

Sadové úpravy: 5 nových stromů

Další informace ohledně provozu tramvají a rekonstrukce jsou uvedeny na webu Pražské integrované dopravy.