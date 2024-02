Lidská lenost, míní Jana, co je za tím. „Myslím, že je to hlavně kvůli pohodlnosti sousedů odjíždějících na jarní prázdniny a pak při návratu,“ poznamenala, že leckomu bylo zatěžko nosit věci až k zaparkovanému autu, a tak si zajeli přímo ke vchodu. Možná prý ještě přibylo i nějaké stěhování nebo velké nákupy, případně příjezd řemeslníků nebo rozvozové firmy. Prostě případy, kdy lidé měli potřebu zajet až k domu.

Nedbali na to, že jde o pěší zónu, o chodník – a že uhýbají i na trávník. Tam někteří řidiči zastavili snad proto, aby na chodníku nechali místo pro průchod pěších, rodičů s kočárky nebo třeba lidí s chodítkem. Někdy ale zjevně i z toho důvodu, že se k jednomu vchodu sjela hned dvě auta naráz. A jiní to prostě v zatáčce „střihli“ přes trávu; zeleň nezeleň. Na rozmoklém drnu nechaly pneumatiky citelné jizvy. Někde jsou stopy skutečně nepřehlédnutelné.

Za mokra bývají následky vážnější

Jsou to problémy, jimiž se hlídky zabývají celoročně – jen v současném období lze následky v podobě rozježděných trávníků více vidět, řekla Deníku vedoucí kanceláře ředitele Městské policie Praha Irena Seifertová. „Pro pražské strážníky je to problematika, kterou řeší pravidelně – a to jak na základě vlastních zjištění, tak na základě oznámení od občanů,“ konstatovala. S dodatkem, že aktuální je to skutečně po celý rok. „Je ale pravdou, že v deštivém počasí dochází k většímu poničení zeleně než v létě, kdy je vláhy méně,“ doplnila.

Zdroj: Milan Holakovský

Při poukazu na vyjeté koleje slýchají strážníci od přistižených řidičů odpovědi jako přes kopírák: takhle to už vypadalo, to udělal někdo jiný. „Pokud zastihnou řidiče na místě, často se setkávají s výmluvami, že poškození zeleně nezpůsobili oni, ale jejich předchůdci,“ poznamenala Seifertová. Na šoféry přitom nemusí čekat, až se k autu vrátí. Mohou si pomoci i jeho zablokováním pomocí takzvané botičky.

Nízké zábradlí někdo poničil

Že jde o rozšířený nešvar, potvrzuje mluvčí radnice Prahy 4 Jiří Bigas. Na dotaz Deníku připomněl, že na dodržování pravidel při parkování motorových vozidel dohlíží městská policie. „Podle jejich doporučení mají lidé v takových případech volat linku 156,“ radí.

Konstatoval, že na některé případy poškozování zeleně koly aut, na což s odkazem na konkrétní místa upozorňují stížnosti obyvatel, městská část řeší (a bude řešit i nadále) instalací nízkých zábradlí. Na ukázku Bigas poslal Deníku fotografii – s upozorněním, že jednu část už někdo částečně vyvrátil.

Nízké zábradlí, které má bránit ničení sídlištních trávníků koly parkujících aut, jež nechává instalovat radnice Prahy 4. I ono samo utrpělo újmu.Zdroj: archiv městské části Praha 4

Ostatně – že k omezujícím opatřením řidiči valnou úctu nechovají, svědčí i aktuální případ ze Sládkovičovy ulice, kde někdo vyvrátil sloupek na okraji pěší zóny. „Myslím, že v posledních dvou letech už se to stalo nejmíň po třetí,“ řekla Deníku na místě paní Alena ze sousedství. „Tady se parkuje běžně, i když si myslím, že tu auta stát nemají,“ podotkla. Připouští však, že to je jen její úsudek; sama řidičák nikdy neměla.

Vedle pokuty hrozí náhrada škody

Šoférům, které se podařilo přistihnout, rozdává městská policie pokuty za přestupky. A někdy věc jednou finanční sankcí nemusí skončit. „Pokud by byl trávník poškozen ‚rozježděním‘ nějak zásadně a ve větším rozsahu, například vozidly stavby nebo zásobování, bylo by kromě pokuty od strážníků přistoupeno k oznámení věci vlastníku zeleně, aby mohl případně uplatňovat náhradu škody,“ sdělila Deníku Seifertová.

Připomíná, že samotné vyměřování pokut se v jednotlivých případech liší, i když z laického pohledu je situace stejná: prostě „rozježděný trávník“. „Kvalifikace přestupku se ale odvíjí od toho, jak se zeleň vedena v katastru,“ vysvětlila Seifertová. S tím, že ne každá travnatá plocha je evidována jako „veřejné zeleň“. Jsou i jiné případy posuzované podle odlišných pravidel – i když na pohled skutečně vypadá trávník jako trávník.

„Někdy se jedná o komunikační zeleň, v tomto případě se řidiči dopouštějí přestupku v dopravě. V ostatních případech se pak stání v zeleni může řešit jako zábor veřejného prostranství – nebo porušení vyhlášky hl. m. Prahy o ochraně veřejné zeleně,“ objasňuje rozdíly. S upozorněním, že obecně závazná vyhláška jasně zakazuje používat motorová vozidla ve veřejné zeleni. Výjimka se vztahuje pouze na vozíky umožňující pohyb lidem s handicapem. Zákaz se týká jak parkování, tak vjíždění do zeleně – a vztahuje se i na přípojná vozila. Nepřijatelný tak je i přívěsný vozík zamknutý ke stromu nebo na trávě odstavený karavan.

Lidé nemají kde zaparkovat

Bigas z radnice Čtyřky dále připomíná, že odstavení auta na zeleni také často souvisí s nočním parkováním. Řidiči, kteří přijedou, prostě volné místo nenajdou. „Nedostatek parkovacích míst vyvolává tlak – a často vede k porušení pravidel. A netýká se to jen sídliště Krč, ale i dalších lokalit v hlavním městě,“ uvedl.

Zdroj: Milan Holakovský

„Městská část se snaží zvyšovat počet parkovacích míst, pokud to je možné; například i na sídlišti Krč,“ odkázal na nedávné zřízení nových stání ve smyčce Sládkovičovy ulice poblíž ulice Jánošíkova. Plány jsou ale rozsáhlejší: „Rádi bychom vybudovali v Praze 4 dva parkovací domy – a jeden z nich právě na sídlišti Krč ve Štúrově ulici.“

Přestupky se počítají na tisíce

Seifertová dále upozorňuje na případy nepojízdných aut zanechaných v zeleni. „Tedy vozidel, která by mohla být vraky,“ upřesňuje. S tím, že tohle řešit městské policii nepřísluší. Strážníci tedy předávají podněty Správě služeb hl. m. Prahy, kteří se mimo jiná zabývá právě vraky v ulicích metropole.

Jak časté je v hlavním městě státní mimo asfalt či beton, ukazují statistiky městské policie. Jen v souvislosti s porušením obecně závazné vyhlášky o ochraně zeleně loni pražští strážníci řešili 2688 přestupků. Není to však číslo konečné. „Další jsou evidovány v kategorii dopravních přestupků či záboru – ale zde neumíme vydefinovat přesný počet týkající se dané problematiky,“ uvedla Seifertová.