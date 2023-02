Naposledy se do Prahy sjeli ti, kteří budou mít na starosti přípravu skladby Fitness pro starší žactvo. Nápad na spojení bradel a pomponů vznikl při basketbalových zápasech BK Opava, kde se autorka skladby Daniela Kurečková s děvčaty Sokola Opava v posledních třech letech věnuje cheerleardingu.

Autorem hudby k skladbě je Richard Krajčo a píseň zpívá spolu se skupinou Kryštof a zpěvačkou Veronou.

Do projektů spojených se XVII. všesokolským sletem se zapojí téměř 100 tisíc sokolů. Do příprav bude zapojena většina tělocvičných jednot, kterých je přes 1000 ale přidají se i jednoty ze zahraničí, Sokol totiž působí v 18 zemích světa. Vyvrcholením bude sletový týden od od 30. června do 5. července 2024 v Praze.

Sokolové věnovali na XVII. slet již skoro půl milionu. Vládnou Praha a Pardubice

„Rozjíždíme přípravu na můj již 3. slet, dosud se to zdá velmi daleko, ale ze zkušeností vím, že to velmi rychle uběhne. Jsem ráda, že se mohu opřít o zkušený tým, který už ví co a jak připravit a kde lze očekávat úskalí. Pevně věřím tomu, že případné problémy vyřešíme a opět předvedeme divákům skladby, na které cvičenci pilně trénovali přes 2 roky. I řadu akcí doprovodného programu,“ říká starostka ČOS Hana Moučková s tím, že se velmi těší na Slavnostní večer v Národním divadle a na Sokol Gala, což je přehlídka sokolského výkonnostního sportu kombinovaná s tanečními vystoupeními sokolských folklórních souborů, která se již tradičně uskuteční v O2 aréně.