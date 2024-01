Nyní po jednání se zástupci policie doplňuje – a to stejnými cestami – že vykrádání aut palčivě trápí i sousedy. „Mezi zasažené oblasti patří také Praha 10 – Vršovice, Strašnice nebo Zahradní Město, Praha 4 – především Spořilov, ale i například Petrovice,“ uvádí. S konstatováním, že do řešení se zapojily desítky policistů i strážníků – a byla přijata série opatření. Viditelných (k nimž patří třeba právě posílení hlídkové činnosti v rizikových lokalitách včetně organizačních změn v podobě přesunu sil), ale i „neviditelných“ – takových, o nichž policisté podrobnosti neuvádějí, aby nehrozili jejich možnou účinnost, ale také případně nenarušili vyšetřování již řešených skutků.

Po schůzce s policisty tlumočil místostarosta Prahy 11 pro bezpečnost Jan Jaroš (Praha 11 Sobě) veřejnosti žádost o součinnost. Zdůraznil, že je třeba každé poškození auta nahlásit. Není to tak samozřejmé, jak by leckomu připadalo; někteří vlastníci rezignovali. Důležité však je případy podrobně zdokumentovat a shromáždit co nejvíce stop, které mohou být vzájemně porovnávány. Podstatné také je, aby si lidé všímali dění ve svém okolí.

„Pokud uvidíte kohokoli podezřelého v blízkosti automobilů, bez váhání volejte v jakoukoli denní či noční dobu linku 158. Čím více podezřelých bude prověřeno, tím rychleji bude pachatel dopaden,“ konstatoval Jaroš. S tím, že na dané místo je možné dohlédnout i na dálku: „Policie má k dispozici jak městský kamerový systém, tak aktivně využívá i lokální kamerový systém městské části.“

Radnice ale předává důrazné policejní varování, aby se občané nenechali strhnout k tomu, že se budou snažit „brát spravedlnost do vlastních rukou“. Upozorňuje, že takto si aktivní lidé mohou nejen snadno přivodit vlastní stíhání, ale také by mohli zmařit vyšetřování. Veřejnost prý nejvíc pomůže tím, že bude důsledně hlásit, co vidí. A majitelům aut, kteří chtějí s vyšetřováním pomoci, tlumočí policejní doporučení: je dobré nechávat zapnuté nahrávání u autokamer pro případné využití pořízených záznamů.

Jižní Město čelí nájezdům ničitelů aut. Není to zde ale novinkou

Sluší se ale také připomenout obecně platnou radu, na jejíž dodržování motoristé často pozapomínají. Zásadní je nenechávat v opuštěném autě viditelně odloženou jakoukoli věc, která by mohla zlákat nežádoucí pozornost pachatele. I prázdná taška odložená na sedačce (nebo třebas jen obsahující zašpiněné pracovní oblečení) může být podnětem k tomu, že se do auta vloupá vetřelec, aby se podíval, jestli v ní přece jen není něco, co by se dalo ukrást. Stačí mu k tomu nápad, dost drzosti a kámen…