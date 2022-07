Prahu a část středních Čech zahalil dým, pochází z požáru v Českém Švýcarsku

Jsou to obyvklé hodnoty?

V tomto rozmezí se hodnoty v Praze-Troji běžně pohybují. Pro srovnání, hodnoty naměřené na stanici v České Lípě, která leží přímo na jihovýchod od Hřenska, dosáhly průměrné hodinové koncentrace PM10 v ranních hodinách 258 mikrogramů/m3. Nicméně v tomto případě se jedná o hodinový průměr, vrchol byl tedy ještě výše, v Praze stanice měří okamžité hodnoty, takže hodinový průměr bude nižší.

Mění se tyto hodnoty během dne?

To jsou hodnoty z rána, nicméně během dopoledne množství prachu na řadě míst aktuálně klesá. Ranní zvýšené hodnoty byly způsobené zejména změnou rychlosti a směru větru. Nejvyšší koncentrace byly v severních Čechách a pak to šlo trochu východněji, vysoké byly též na Pardubicku. Tato hladina vzrostla přibližně dvacetinásobně oproti předchozím měřením.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.

Co mají lidé dělat, když cítí kouř?

Prachové částice mohou být nebezpečné zejména pro osoby s onemocněním plic či srdce. Jsou to však koncentrace srovnatelné s těmi při podzimních či zimních inverzích. To znamená, že krátkodobě nejsou pro zdravého člověka nebezpečné. Platí ale stejná doporučení jako při inverzích, tedy omezit větrání a náročnější pohybové aktivity venku. Ohrožené skupiny osob, pokud nemohou omezit své venkovní aktivity, by měly nosit respirátor či jinou ochranu dýchacích cest.

Je běžné, že se kouř dostane tak daleko?

To záleží na větrných podmínkách, ta oblast byla úplně bez srážek a přes noc tam trochu zeslabil vítr a ráno zesílil. Což rozneslo nahromaděný prach a kouř trochu dál.

Středočechy znepokojil kouř z Českého Švýcarska, místní hasiči tam jeli pomoct

Jaký je výhled počasí na další dny? Kdy přijde déšť, který pomůže hasičům?

V nejbližších dnech srážky neočekáváme, na Děčínsku zaprší nejspíš až během pátku. Takže to hasičům v jejich práci moc nepomůže. Vítr v následujících dnech povane ze severních směrů a dál mírně jako dnes, takže lze očekávat, že kouř opět zavane směrem na Prahu. Je proto potřeba dávat pozor, než požárníci dostanou oheň pod kontrolu.

V Praze ráno trochu pršelo, může déšť zabránit alespoň šíření kouře?

To byla hodně malá a navíc lokální přeháňka. Na většině území nezapršelo, plošně to nijak nepomůže, zapotřebí jsou vydatnější srážky.

Jak daleko se škodliviny z ohně mohou dostat? Běžně se k nám přece dostává prach až ze Sahary…

To nelze přesně říci, záleží na velikosti částic, z tohoto kouře jsou větší částice, nedostanou se tak daleko, jako když je PM nižší než deset.