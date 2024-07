Příznivou zprávu před státním svátkem prodlouženým víkendem, navíc prvním prázdninovým a s očekávaným horkým počasím (byť také s předpovídanými výkyvy i s možnými bouřkami), mají hygienici: vyrazit si „na koupačku“ kamkoli v okolí Prahy by mělo být bez problémů. Alespoň na koupalištích či oblíbených koupacích místech, kde je kvalita vody pravidelně sledována. To se týká i hojně navštěvovaných pláží na Orlíku. Kvalita vody, jež u nich byla trápená sinicemi, se podle posledních měření vcelku podstatně zlepšila.

Potvrzuje to Luboš Mandík z příbramského pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, jenž připomíná, že letos zde překvapila zhoršená situace již na počátku testování koncem května. Kvůli zvýšenému obsahu sinic a chlorofylu zde byla voda déle než měsíc klasifikována stupněm 3 na pětibodové škále (obdobné známkování ve škole). Už to ale neplatí – a to díky změně k lepšímu na všech sledovaných místech ve středočeské části Orlíku: v lokalitách Lavičky, Podskalí, Popelíky a Trhovky na Příbramsku.

V jihočeské části Orlíku je situace rozdílná: v lokalitě Radava u obce Kovářov se voda zlepšila ze stupně 3 na jedničku, naopak u tábořiště Podolsko u Podolí I si ze stupně 4 (voda nevhodná ke koupání) pohoršila na pětku (zákaz koupání). Kvůli obsahu sinic a vodního květu zde stupeň 5 platí od 4. července do odvolání. V obou případech se jedná o lokality v okrese Písek.

Postupující zlepšování kvality vody v části orlické nádrže v příbramském okrese potvrdila měření provedená v posledním červnovém týdnu a znovu na počátku července. Je to ostatně poznat i na první pohled; pouhým okem. „Obsah sinic a chlorofylu se významně snížil – a logicky se zlepšila i průhlednost, která dosahuje až 2,5 metru,“ připomněl Mandík. „Voda je v současnosti klasifikována stupněm 2 – a pro koupající se osoby je naprosto v pořádku,“ připomněl, že přestalo platit dřívější doporučení určené dětem, alergikům, těhotným ženám a citlivějším osobám: po koupání se raději osprchovat.

Na Slapech, což je další hojně navštěvovaná rekreační oblast na dosah od Prahy, je kvalita vody výborná už na pohled – a tento dojem potvrzují i výsledky laboratorních rozborů odebraných vzorků: na všech sledovaných místech této přehrady je voda hodnocena nejpříznivějším stupněm 1. A „na jedničku“ nyní podle známkování středočeských hygieniků má kvalitu vody i většina ostatních sledovaných lokalit v kraji.

Pokud někde došlo na hodnocení stupněm 2 – aktuálně se to týká na Praze-východ rybníku Jureček a přírodního koupaliště Vyžlovka či písníku Bakov nad Jizerou na Mladoboleslavsku – je to jen kvůli zhoršené průhlednosti v souvislosti s výskytem fytoplanktonu. Což samo o sobě nepředstavuje nic víc nežli „kosmetický problém“; nejde o nic, nad čím by se bylo třeba pozastavit. Potvrzuje to i hygienik Mandík: „Tento stav je pro letní měsíce poměrně běžný – a pokud fytoplankton neobsahuje výrazné množství sinic, je koupání v takových vodách naprosto bezproblémové. Rekreační provoz na Pilském rybníku v sousedství Monínce (u Sedlce-Prčice na Příbramsku; není tedy míněn stejnojmenný rybník u Bodanče na Kutnohorsku, známý jako soukromý rybářský revír) provozovatel kvůli sinicím v červnu přerušil.

V Praze jsou aktuálně hodnoceny druhým stupněm Džbán a Hostivař, a to kvůli zhoršené průhlednosti vody. Trojka zůstala i po prvních červencových rozborech Šeberáku. Zde kvůli zvýšenému výskytu sinic zůstává v platnosti doporučení pro vnímavé jedince, aby se po koupání osprchovali.