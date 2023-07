/VIDEO, FOTOGALERIE/ Ve čtvrtek 27. července proběhla první z řady schůzek mezi sousedským spolkem Homolka – Motol a zástupci pražského magistrátu. Výsledkem má být dohoda o budoucím vzhledu koupaliště Motol. Proti současnému projektu rekonstrukce sousedský spolek dlouhodobě protestuje. Obě strany se nyní shodují, že se v rámci dalších schůzek během prázdnin budou snažit najít kompromis tak, aby v září panovala shoda.

Koupaliště v Motole | Video: Eliška Stodolová

Spor se vede o přírodní koupaliště v Motole ležícím u prostředního ze tří rybníků mezi ulicemi Plzeňská a Zahradníčkova v Praze 5. Pražský magistrát, který pozemek vlastní, tu chce vybudovat moderní budovy s restaurací a saunou. Místní proti záměru protestují a chtějí zachovat stávající ráz přírodního koupaliště.

Hledání kompromisu

Po sepsání petice s dvěma tisící podpisy a interpelacích na pražském zastupitelstvu zasedly obě strany k jednacímu stolu. „Kompromis na tom, jak má vypadat motolské koupaliště, je na dohled. Pan architekt i my z Magistrátu jsme byli seznámeni s konkrétními nápady na změnu projektu rekonstrukce koupaliště. Dá se s nimi pracovat a s panem architektem jsme domluveni, že se některé změny pokusí do projektu zapracovat, aby nebylo nutné stavební povolení hodit do koše a začít úplně od začátku,“ uvedla pražská náměstkyně pro životní prostředí Jana Komrsková (Piráti). Schůzky mají trvat celé léto a rozhodnuto by mělo být v září.

Spor o koupaliště Motol. Komrsková volá po kompromisu, místní píší petice

I sousedský spolek Homolka – Motol vidí zatím jednání optimisticky. „Domluvili jsme se, že pošleme své připomínky a k nim proběhne další schůzka. Magistrát by měl říct, zda naše připomínky zpracovat lze a případně jakým způsobem,“ uvedla na dotaz Deníku architekta Marie Zelenková ze spolku Motol s tím, že bude především usilovat o změnu programu celoročního provozu koupaliště, redukci objemu stavby a adekvátnost k místu. „V tuto chvíli si myslíme, že navrhovaná stavba nerespektuje limity, které malé koupaliště má. Budeme nyní hledat řešení a i z naší strany je velká snaha kompromis nalézt,“ dodala Zelenková.

Jednání sousedského spolu Homolka - Motol a pražskou náměstkyní pro životní prostředí Janou Komrskovou (Piráti) na pražském magistrátu.Zdroj: FB Jany Komskové

Obě strany se shodují, že rekonstrukce je potřebná. Současné zázemí koupaliště je v havarijním stavu. Původní realizace projektu měla začít už loni, ale petice místních ji zastavila. „Naše komunita má zájem o rekonstrukci, ale přejeme si citlivý projekt k stávajícímu charakteru koupaliště. Navíc jde o širší komunitu, než jen tu motolskou,“ uvedla mluvčí spolku Šárka Malá s tím, že podporovatele mají z celé Prahy. „Všichni doufáme, že se nám podaří domluvit,“ dodala.

Stávající koupaliště Motol:

Vstupné: 100 Kč

Snížené vstupné: 60 Kč

Otevírací doba: denně od 09:30 do 20:00



pozn.: u sousedního rybníku bez vstupného je nuda pláž