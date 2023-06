Hygienická stanice uzavřela koupaliště Lhotka kvůli výskytu cerkáriové dermatitidy. Původní dočasný zákaz nahradil úplný ve čtvrtek 22. června.

Otevření přírodního koupaliště Lhotka v Praze 4. | Foto: Deník / Vladimír Šťastný

U některých návštěvníků se během uplynulých dní vyskytla nepříjemná svědivá vyrážka, projevující se puchýři a zarudnutím kůže.

Podle šetření Hygienické stanice hl. města Prahy (HSHMP) jsou na vině vodní plži, způsobující cerkáriovou dermatitidu. Na základě těchto zjištění byl biotop zcela uzavřen.

Stanice se nyní obrací na veřejnost s dalším šetřením.

„Pokud se u Vás vyskytly zdravotní problémy a máte dojem, že byly způsobeny koupáním nebo jinou aktivitou (hry, vodní sporty) v přírodní nádrži, řece nebo i ve veřejném bazénu, prosíme, vyplňte následující dotazník," uvedla.

Cerkariová dermatitida



- onemocnění způsobují parazitičtí živočichové, jejichž životní cyklus je vázán na vodní plže a dále na vodní ptáky, třeba divoké kachny

- příznaky: tvorba skvrn, puchýřů, zarudnutí kůže, bolest břicha, průjem

- doprovázeno intenzivním svěděním

- symptomatická léčba – použití proti alergenů, lokálních antihistaminik, steroidů…

- s léčbou kožní problémy odezní zpravidla do 5 dnů



Z hlediska cerkariové dermatitidy je nejdůležitější fází životního cyklu tzv. cerkariové stádium, které se uvolní z plže do vody a snaží se najít vodního ptáka, ve kterém by dokončilo svůj vývoj. Pokud narazí cerkarie na koupajícího se člověka, pronikají do jeho kůže. Při opakovaném setkání je pokus o průnik kůží člověka provázen silnou imunitní reakcí, což je vlastně cerkariová dermatitida. Cerkárie brzy po napadení kůže spontánně zmírají.



Zdroj: Krajská hygienická stanice

