Někdejší ředitelka kladenské nemocnice Kateřina Kottová, která ještě se jménem Pancová byla úzkou spolupracovnicí tehdejšího hejtmana Středočeského kraje Davida Ratha a patří k lidem odsouzeným v kauze korupčních manipulací s veřejnými zakázkami v letech 2011 a 2012 spojované ponejvíce právě s Rathovým jménem, aktuálně působí ve Fakultní nemocnici Motol v Praze. Jako lékařka se specializací na radiační onkologii – plně tedy uplatňuje svoji profesi. V neděli 12. března na to upozornila televize Nova.

Nemocnice Motol. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK. Martin Divíšek

Kottová, jež v souvislosti se svým současným postavením o publicitu nestojí, je jednou z 22 odsouzených osob, jež Vězeňská služba ČR pravidelně přiváží na práci do Motola z ruzyňské věznice. Nyní se totiž nachází ve výkonu trestu.

Má možnost být zaměstnána, a to na nestřeženém pracovišti. U bezproblémových vězňů, kteří nepředstavují nebezpečí pro společnost (a také nepanují obavy, že by mohli utéct) to není ničím neobvyklým.

Mluvčí nemocnice Pavlína Danková potvrdila, že jedna lékařka, která v současnosti pobývá ve vězení, pro nemocnici opravdu pracuje. Prospěch z toho mají jak pacienti, tak i samotná nemocnice: služby doktorky v tomto postavení ji přijdou asi na čtvrtinu peněz, než by brala lékařka žijící na svobodě.

Ve Vestci otevřeli špičkové virologické pracoviště. Nejmodernější v republice

Další pracovníci, kteří jsou do nemocnice přiváženi z ruzyňské věznice, se uplatňují především jako pomocnice v kuchyni. Tři muži ale pracují i na patologii.

Rath, Kottová i její manžel Petr Kott už ve věznicích pobývali a po odpykání části vyměřeného trestu byli podmínečně propuštěni. Za mříže se ale museli vrátit poté, co jim v rámci takzvané druhé větve kauzy pražské soudy původně vyměřené tresty loni prodloužily.

Případ ale ještě není u konce: věcí se bude na základě podaných dovolání zabývat Nejvyšší soud ČR v Brně. Mimořádný opravný prostředek v podobě dovolání nicméně nemá odkladný účinek, takže nástup do vězení to nijak neovlivnilo.

Do věznic se na základě nového verdiktu vrátili i Rath a Kott. O těch bylo už dříve známo, že za svého prvního pobytu za mřížemi našli uplatnění coby lékaři ve vězeňské nemocnici v Brně.

Rath nastoupil do vězení, kde si odpyká zbytek trestu za korupci

Po propuštění, kdy se staral o pacienty v hostivické ordinaci a o své podnikání, se pak Rath netajil tím, že jeho spolupráce s vězeňskou službou pokračovala: na částečný úvazek byl zaměstnán také v nemocnici pankrácké věznice v Praze.

Počátkem ledna opět nastoupil do věznice v Brně, kterou na podmínku opustil o rok dříve poté, co si odpykal 3,5 roku z původně uloženého sedmiletého trestu. Před dvěma měsíci se v souvislosti s jeho návratem za mříže objevily informace, že by tam znovu měl působit jako lékař. Údaje, které by jeho aktuální zařazení potvrzovaly, ale veřejně dostupné nejsou.