Blíží se desátý ročník akce Kosení ve Stromovce. Přípravu nabídne středeční sraz

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Za úsvitu nabrousit ostří kos a hurá do ještě orosené trávy – s nadšením i se zpěvem. To nejsou scény z filmu z padesátých let oslavujícího budovatelský elán někde na venkově, ale předpokládaný obraz dění v pražské Stromovce v pátek 2. června. Tam se ráno a dopoledne uskuteční již desátý ročník akce Kosení ve Stromovce. Deníku to připomněla mluvčí Lesů hl. m. Prahy Petra Fišerová.

Pozvánka na kosení ve Stromovce. | Foto: web Lesy hl. města Prahy