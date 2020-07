"Na základě jednoho hlášeného onemocnění bylo vyhledáno dalších 97 onemocnění," uvedla ředitelka pražských hygieniků Zdeňka Jágrová. Všichni nemocní jsou podle ní v v domácí izolaci a mají mají velmi lehký průběh onemocnění, nikdo není hospitalizován.

Karanténa byla vystavena 273 lidem, kteří byli v kontaktu s některým z pozitivních osob. Klub je v současné době uzavřen, byla provedena dezinfekce prostor a byla snížena kapacita návštěvníků klubu tak, aby v současných teplotních podmínkách byla zajištěna řádná funkce klimatizace.

Z 98 pozitivních bylo 68 přímých hostů klubu, sedm zaměstnanců klubu a 23 onemocnění se vyskytlo v rodinách a sportovních klubech.

Podle informací hygieniků pili první z nakažených jeden společný nápoj jedním brčkem. "Důrazně doporučujeme, aby v současné epidemiologické situaci každý konzumoval pouze svůj nápoj ze své sklenice a vyvaroval se konzumace nápoje ze společné nádoby. Stále platí, že dodržení bezpečné vzdálenosti je jedním ze základních protiepidemických opatření před přenosem viru, každý decimetr vzdálenosti snižuje riziko možné nákazy," apelovala Jágrová.

Mezi nemocnými jsou fotbalisté rezervních týmů Sparty, Dukly a Bohemians. Jejich mančafty tak musely zrušit svůj plánovaný program. Kromě fotbalistů se měli nakazit také extraligoví florbalisté pražských Black Angels, Sparty a Karlových Varů.

Jelikož nejen v Praze nemocných koronavirem přibývá, je pravděpodobné, že se v hlavním městě opět zpřísní opatření proti nákaze. Magistrát svolal na brzké páteční ráno mimořádnou tiskovou konferenci.

Ještě před tím oznámí celostátní opatření i ministerstvo zdravotnictví.

"Vše je na rozhodnutí pana ministra Vojtěcha. On to chtěl původně sdělit v pondělí, ale řekl jsem mu, že je potřeba co nejrychleji sdělit veřejnosti, co chceme zrealizovat. Je totiž v zájmu lidí, abychom se nedostali z jednoho extrému do druhého. Teď máme pocit, že se nám nemusí nic stát. Ale případ z baru Techtle Mechtle, kde lidé z celé republiky konzumovali nápoje z jedné nádoby a nakazili se, ukazuje, že ten problém tu stále je,“ uvedl premiér Andrej Babiš. Podle něj by se opatření měla týkat hromadné dopravy a uzavřených prostor.