První dubnový den zahájil magistrát dezinfekci pražských náplavek, u níž asistoval také radní pro majetek Jan Chabr (Spojené síly pro Prahu/TOP 09). Právě Chabr přítomným novinářům sdělil, kolik už magistrátní kasa vydala peněz na boj s infekcí, kterou způsobuje nový typ koronaviru.

„Zpracováváme tabulku nákladů, které město dává do boje s koronavirem, a už dnes víme, že jsme do toho dali přes jednu miliardu korun,“ citoval pražského radního web České noviny. Chabr dodal, že čísla budou do postupem času mnohem vyšší, protože vynaložená miliarda nezahrnuje zatím například nižší výnosy z městského majetku. Jedná se o přímé výdaje. „Je to nákladné. Ale děláme, co se dá,“ prohlásil radní pro Praha TV.

Podle Českých novin Praha už v rámci pomoci podnikatelům, jichž se dotkla vládní opatření o uzavření hospod a většiny obchodů, odložila platbu nájemného ve svých nebytových prostorách. Magistrát zrušil také plánované zvýšení nájmů o inflaci a v případě dlužné částky nebude po nájemcích vymáhat úroky z prodlení.

Magistrát zvažuje odpuštění nájmu

Chabr prozradil, že koalice Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN, KDU-ČSL) řeší, zda by se některých skupin obyvatelstva mohlo týkat případné odpuštění či sleva z nájemného. „Z tisíců nájemních smluv, které mají magistrát a městské organizace uzavřeny, by se to týkat vyšších stovek. Nyní má město z majetku výnosy zhruba 120 milionů korun měsíčně,“ doplnil Chabr.

V souvislosti s tím, že na pražské firmy se nevztahuje vládní program COVID II, protože je financován z evropských strukturálních fondů a Praha jako bohatý region na ně nárok nemá, zvažuje vedení hlavního města, že poskytne podnikatelům a živnostníkům garance pro bankovní půjčky sám magistrát.

Primátorův náměstek Pavel Vyhnánek (Praha sobě), který má na starosti finance, už v úterý prostřednictvím oficiální facebookové stránky hnutí informoval například o tom, že město nebude po firmách chtít poplatky. „Buď je odložíme, nebo odpustíme. Jde třeba o poplatky za svoz odpadu, parkování nebo o poplatek za ubytování. Řadu těchto poplatků řešíme ve spolupráci s městskými částmi,“ uvádí příspěvek Prahy sobě. Podle Vyhnánka také magistrát společnostem pracujícím pro město proplácí faktury ve zrychleném režimu.

Náplavky jsou i přes zákaz plné

„Musíme ale dobře a adresně vybírat, protože pražská pokladna nemá takové možnosti jako státní rozpočet a plošné peněžní nálety nedávají smysl. Z našich omezených prostředků musíme pomáhat s rozvahou těm, kdo pomoc doopravdy potřebují a ještě v budoucnu potřebovat budou,“ píše o finanční pomoci Praha sobě.

Jedním z nezbytných výdajů je už zmiňovaná dezinfekce náplavek speciální pěnou. Ve středu proběhla dezinfekce městského mobiliáře, ve čtvrtek přišla na řadu plošná dezinfekce, kdy projel podél Vltavy vůz a celou náplavku spláchl. „Používáme prostředek s aktivní kyslíkovou složkou a snažíme se, aby byl co nejméně zatěžující pro životní prostředí,“ popsal radní Chabr s tím, že celý proces se bude opakovat každý týden.

Podle Chabra i přesto, že platí omezený pohyb osob, se na Rašínově nábřeží v odpoledních hodinách či o víkendu pohybuje velké množství lidí. Také proto pražský radní facebookovým příspěvkem apeluje na obyvatele (i případné návštěvníky) metropole: „Prosím, respektujme nařízení vlády a snažme se zbytečně nevycházet ven, jen pokud je to nezbytné.“