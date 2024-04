Konvoj historických vozidel v Praze připomněl konec 2. světové války

Konvoj zhruba 20 historických armádních vozidel a motocyklů v centru Prahy připomněl 79 let od konce druhé světové války. Před americkým velvyslanectvím na Malé Straně si mohli lidé zrekonstruované vozy prohlédnout, Konvoj svobody následně odjel do jižních a západních Čech. Akce připomínající osvobození části Československa americkou armádou se pořádá pravidelně od roku 2005, a to vždy poslední pátek v dubnu. Oslavy vyvrcholí příští týden v Plzni.

Příjezd Konvoje svobody 2024, který tvoří zrekonstruovaná historická armádní vozidla z druhé světové války. | Video: Deník/Radek Cihla