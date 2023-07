„Já jsem jen zaměstnanec, ale majitelka byla proti. Musí se měnit sídlo a tak dále, nejen na živnosti, ale i na veterinární správě. Ani z politického hlediska mi to jedno není, protože za pár let se může všechno změnit, vůbec nevíme, kdo přijde a potom to zase budeme měnit?“ ptá se jeden ze zaměstnanců veteriny na Koněvově ulici, který si přál zůstat v anonymitě a dodává, že: „je to šílený nesmysl. Beztak tomu budeme všichni říkat stejně. Navíc Praha si zaslouží spíš cyklostezky, to je katastrofa. To, co se má řešit, na to se kašle. Praha si zaslouží řešit spoustu jiných věcí, než přejmenování Koněvky,“ dodává.

Z Koněvovy ulice na Žižkově bude Hartigova. K přejmenování dojde letos v říjnu

Podle bývalého starosty Prahy 3 Jiřího Ptáčka (TOP 09) je název Koněvova z části kontroverzí i tím, že vznikl ještě za života maršála Koněva. Přitom zvykem je dávat jména ulicím až posmrtně. „Nemohli tenkrát vědět, co se ještě stane a čeho bude Koněv součástí. Účastnil se třeba potlačení maďarského povstání sovětskou armádou v roce 1956 a na jaře roku 1968 vedl vojenskou delegaci, jejíž členové v Československu mimo jiné prováděli zpravodajský průzkum před srpnovou invazí vojsk Varšavské smlouvy,“ uvedl Ptáček na zastupitelstvu.

Přejmenování vyžaduje výměnu dokladů

Pro obyvatele dnešní Koněvovy ulice to od října bude znamenat bezplatnou výměnu občanských průkazů, na kterou budou mít čas půl roku. Doklady bude možné měnit na jakémkoliv úřadě v Česku. V provozu už je také webová podstránka městské části Praha 3 s rozcestníkem a podrobnostmi mimo jiné pro cizince, podnikatele a provozovny se sídlem na ulici Koněvova.

Právě na administrativu si ale lidé stěžují nejčastěji. „Uvědomujeme si, že výměna občanských průkazů může být obyvateli dnešní Koněvovy vnímaná jako komplikace, úkol navíc. Proto jsme na radnici udělali maximum, aby to byl úkol co nejjednodušší, bez čekání a bez poplatků. Zároveň využijeme všechny možné cesty, jak o všem podstatném informovat včas,“ říká starosta Prahy 3 Michal Vronský (TOP 09).

Majitelé osobních automobilů například budou muset měnit také technické průkazy. Společně s výměnou občanského průkazu je to zároveň jediný úkon, který je potřeba provést osobně – obě výměny jsou v tomto případě zdarma.

Vedení Prahy chce odebrat čestné občanství maršálu Koněvovi

Koněvova ulice v číslech:



Počet obyvatel ulice Koněvova: zhruba 7 000, výměna dokladů se dotkne asi 5 000 z nich

Počet podnikatelů ulice Koněvova: méně než 300

Délka ulice: přibližně 3,5 kilometru

Přejmenování od: 1. října 2023

Nový název ulice: Hartigova

Výměna dokladů začne 1. října 2023, obyvatelé na ni budou mít 6 měsíců



Účast v 1. anketě + výsledek:

- na rozeslaný dopis se vyjádřilo 944 obyvatel, převzatých doporučených dopisů bylo 3 689 / 71 % odpovědí bylo záporných

- osloveno bylo také 262 provozoven sídlících na Koněvově ulici, odpovědělo 42



Účast v 2. (online) anketě + výsledek:

- v online anketě hlasovalo 2 273 lidí, 63 procent hlasovalo pro přejmenování – nebylo zde ale ověření, zda hlasující lidé opravdu žijí v ulici Koněvova