Sněmovna zpřístupnila dnes odpoledne kondolenční knihu k úmrtí bývalého ministra, poslance a senátora Karla Schwarzenberga. Pietní místo zřízené v budově přiléhající k Malostranskému náměstí budou moci lidé navštívit i v dalších dnech mezi 09:00 a 19:00, informoval sněmovní tiskový odbor.

Karel Schwarzenberg - kondolenční kniha | Video: Deník/Radek Cihla

Na ministerstvu zahraničí, kde bude kniha k dispozici ještě v úterý a ve středu, přišlo dnes připojit svůj podpis asi 40 lidí. Mluvčí diplomacie Daniel Drake ČTK sdělil, že mezi nimi byli papežský nuncius a řada velvyslanců.

V Senátu budou moci podepsat kondolenční archy členové horní parlamentní komory od úterý do čtvrtka, sdělila ČTK senátní tisková tajemnice Lada Faldynová. Schwarzenberg zemřel v sobotu ve věku 85 let.

Lidé v Praze uctili památku Karla Schwarzenberga. Svíčky hoří i u zámku Orlík

"Karlu Schwarzenbergovi vděčíme za jeho oddanost demokratickým hodnotám a neúnavné úsilí pro dobro naší země," uvedla sněmovní kancelář. Schwarzenberg, jenž byl poslancem v letech 2010 až 2021, dodával české politice noblesu, lidskost a evropský rozměr, připomněla.

Kondolenční kniha k úmrtí Karla Schwarzenberga.Zdroj: Deník/Radek Cihla

Sněmovní kondolenční kniha se nachází v místnosti hned za vchodem do budovy dolní komory s adresou Malostranské náměstí 7. Lidé, kteří budou chtít knihu podepsat, tak nebudou muset procházet bezpečnostní kontrolou. Sněmovní kancelář odpoledne pozměnila původní informací o tom, že pietní místo bude otevřeno do čtvrtečního podvečera. Do kdy bude přístupné, zatím není rozhodnuto.

Poslanci uctí Schwarzenbergovu památku v úterý v úvodu schůze minutou ticha, informovala v neděli ČTK předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Do voleb v roce 2021, před kterými oznámil odchod z politiky, byl Schwarzenberg nejstarším členem české Sněmovny.

Zemřel Karel Schwarzenberg. Někdejší český ministr byl v kritickém stavu

Kondolenční knihu vystavilo také ministerstvo zahraničí, v jehož čele stál Schwarzenberg se zhruba roční pauzou v letech 2007 až 2013. Dnes ji přišlo podle Drakea podepsat asi 40 lidí.

"Mezi nimi papežský nuncius, rakouský chargé d'affaires, ukrajinský chargé d'affaires, britský velvyslanec, velvyslankyně Izraele, velvyslanci Japonska, Koreje, Portugalska, Indie a mnozí další," uvedl. V Černínském paláci, kde česká diplomacie sídlí, bude kniha k dispozici ještě v úterý a ve středu od 10:00 do 12:00 a od 14:00 do 16:00.

Zdroj: Deník/Radek Cihla

Senát připomíná zesnulého Schwarzenberga, který byl jeho členem v letech 2004 až 2010, smutečními tabulemi na všech oficiálních vstupech do svého sídla. Kondolenční archy budou od úterý v Předsálí Kanceláře předsedy Senátu.

Senátorky a senátoři na nich mohou připojit svůj podpis ke kondolenčnímu dopisu předsedy horní komory Miloše Vystrčila (ODS), který bude při úterním zpřístupnění archů přítomen. Archy budou k dispozici vždy od 09:00 do 16:00 do 16. listopadu, dodala Faldynová.