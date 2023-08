Světoznámá sopranistka s rusko-rakouským občanstvím má vystoupit ve Smetanově síni Obecního domu, který vlastní hlavní město Praha, za necelé tři měsíce – 16. října. Koncert je už nyní skoro vyprodaný. Pospíšil ale koncem července prohlásil, že řediteli Obecního domu doporučí jeho zrušení, a to z důvodu umístění Anny Netrebko na sankčním seznamu Ukrajiny.

„Jejich sankční seznam je tvořen na základě informací bezpečnostních složek Ukrajiny a je vyhlášen v podobě dekretu prezidentem republiky Volodymyrem Zelenskym. Jedná se tak o dokument, který má pro Ukrajinu velkou právní sílu,“ uvedl Pospíšil s tím, že postoj ukrajinské strany je ohledně Netrebko jednoznačný a neměnný.

„Považují ji za podporovatelku Putina, neboť byla důvěrníkem v jeho prezidentské kampani. Podle ruského zákona je důvěrník přímý podporovatel kampaně a může za kandidáta i vystupovat,“ dodal.

Zrušení koncertu budí kontroverze

Pěvkyně dlouhodobě žije v Rakousku, ale v minulosti pomáhala Putinovi při prezidentských volbách a nechala se také fotografovat s vlajkou a představiteli proruských separatistů na Ukrajině, darovala milion rublů separatistickému vůdci Olegu Carjovovi. Po začátku ruského vojenského útoku na Ukrajinu loni v únoru čelila na Západě bojkotu svých koncertů. Následně sice odsoudila válku na Ukrajině, ale od Putina se nedistancovala. „Jsem proti této nesmyslné agresi a vyzývám Rusko, aby okamžitě ukončilo válku, abychom se všichni zachránili. Mír potřebujeme okamžitě,“ prohlásila v roce 2022 pěvkyně.

Je Netrebko Putinova?

Podle operní pěvkyně a ředitelky Originálního hudebního divadla Praha Renée Nachtigallové je zrušení koncertu nepatřičné. „Anna Netrebko je bezpochyby velmi kvalitní sopranistka světového formátu a zážitky, které dává posluchačům při svých koncertech, jsou skvělé. Je to především zpěvačka a ne politická agitátorka a ať už je můj názor na její osobu jakýkoliv, velmi si jí vážím jako profesionálky a umělkyně, která má co rozdávat publiku, které ji obdivuje a jejích výkonů si užívá,“ uvedla pro Deník Nachtigallová s tím, že na téměř vyprodaný koncert v Praze se již teď těší řada operních fanoušků.

Podle Pospíšila je potřebné ukrajinský postoj respektovat. Jak upřesnil na sociálních sítích: „Nedovedu si představit, že ve chvíli, kdy jim poskytujeme vojenskou a ekonomickou pomoc a kdy poskytujeme azyl ukrajinským uprchlíkům, že bychom zůstali v případě paní Netrebko v našem postoji vlažní a nejednoznační. Považoval bych to za velmi necitlivé.“

Nic není rozhodnuto

Ředitel Obecního domu Vlastimil Ježek je podle vyjádření mediálního zástupce Martina Kodery do 11. srpna na dovolené. Již dříve ale uvedl, že nebude podnikat žádné kroky do doby, než mu magistrátní koalice dá své stanovisko černé na bílém. Zatím ale nevidí důvod, proč koncert odvolat. Producentka Alena Kunertová, která koncert pořádá, dříve uvedla, že by v případě zrušení koncertu pořádající agentura i umělkyně žádaly kompenzace.

Podle britského serveru BBC Anna Netrebko v pátek zažalovala Metropolitní operu v New Yorku o 360 tisíc dolarů náhrady škody za dřívější zrušení jejích představení. Zástupci Metropolitní opery v tiskovém prohlášení uvedli, že je žaloba neopodstatněná.