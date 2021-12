„Každá oprava je bolestivá, ale v řadě případů jsme akce dokončili dřív oproti plánu a teď máme na dotyčných místech kvalitní infrastrukturu na dalších dvacet let,“ komentoval letošní bilanci náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

Zásadní podle něj byly rekonstrukce radiál jako je Strakonická, Prosecká nebo Argentinská. Město ale nezapomnělo ani na pěší a cyklisty. V režii TSK se opravila či rozšířila téměř třicítka ploch určených výhradně chodcům (mimo jiné náplavky nebo okraje náměstí I. P. Pavlova), osm cyklotras včetně páteřních A1 a A2 a několik křižovatek (např. Legerova – Vinohradská nebo ta u Vinohradské vodárny). Ve 36 případech se stavební práce týkaly mostů a ve 34 navzájem souvisejících vozovek a chodníků nebo cyklotras. K takové „harmonizaci“ došlo na Wilsonově, Koněvově, Horoměřické nebo na Karlově náměstí, kde prošly proměnou čtyři zásadní křižovatky. „Nejen tam jsme letos instalovali dynamické řízení semaforů, které umožňuje plynulejší průjezd aut. Největší náměstí ve střední Evropě si to zaslouží. Dokončené práce ho připravily na celkovou revitalizaci prostoru uvnitř parku,“ poznamenal náměstek.

Ten dále také vyzdvihl zásahy, které řešily několik problémů najednou. Třeba na Argentinské to bylo devět současných projektů včetně rekonstrukce vodovodu, plynovodu, kanalizace, přeložky sítě vysokého napětí nebo opravy tramvajové tratě na přilehlém Bubenském nábřeží. „Při opravě Patočkovy se zase vyzkoušela poměrně unikátní technologie 3D frézování, které je řízené pomocí satelitní navigace a má absolutní přesnost, což stavbu zrychluje a zpřesňuje. Byla to pro nás jedna z prvních zkušeností. V příštím roce bychom ji chtěli využívat na další a další stavby,“ pokračoval Scheinherr.

Stanice metra trasy D přitahují pozornost developerů a také města

Současné vedení Prahy podle něj četnějšími zásahy na městských silnicích splácí dlouhodobý dluh předchozích garnitur. „Vycházíme z Plánu udržitelné mobility z roku 2019. Průzkum celé dopravní sítě, který byl pro jeho účely realizován, vyčíslil zanedbanost pražské infrastruktury na 30 miliard korun. A stanovil cíl napravit to během deseti let,“ dodal náměstek pro dopravu a primátor Zdeněk Hřib (Piráti) pak z politických předchůdců, kteří podle něj mají na onom dluhu podíl, jmenovitě zmínil pražské vlády ODS.

Občanští demokraté označili jeho výroky za alibismus a letošní stavební práce na komunikacích za špatně zkoordinované a příliš „nahuštěné“ v prostoru i čase. „V prvé řadě by si vedení Prahy mělo uvědomit, že Praze vládne už tři roky. Po třech letech, tedy ani ne rok před končícím čtyřletým mandátem, si na tiskové konferenci stěžovat, jak za poslední více než tři roky nešlo nic udělat, protože za to mohli jiní, je přinejmenším výsměch. Ale i potvrzení toho, čeho jsme všichni svědky od posledních voleb, že vedení Prahy je naprosto nekompetentní,“ uvedla opoziční zastupitelka Alexandra Udženija (ODS).

Barrandovský most

A co čeká Prahu v následujících měsících? Podle Scheinherra byly nedávno dokončené investice záměrně koncentrovány i do okolí Barrandovského mostu, kde příští rok začne oprava vrchní části včetně vozovky. Nejvytíženější most v Česku přitom letos prošel rekonstrukcí „spodku“. „Příští týden zahajujeme stavbu dalšího P+R parkovacího domu a třeba také Strakonická ulice se rozšiřuje o jeden jízdní pruh. Řidičům bych rád poděkoval za trpělivost s uzavírkami v minulých měsících. O smyslu oprav se teď mohou sami přesvědčit,“ prohlásil primátor, podle kterého jsou současné uzavírky (mimo hlavní sezónu oprav) vynucené hlavně rozšiřováním nebo rekonstrukcemi vodovodní a kanalizační sítě.

Přes Florenc půjde projít pěšky. Urbanistickou soutěž vyhráli Češi a Slováci

„Město to potřebuje dělat, protože jsme dosáhli rekordu v počtu povolovaných nových bytů. Podle předběžných propočtů jich za letošek bude sedm tisíc. Třeba na Žižkově je kanalizace stará sto let a zásahy tam jsou nutné i kvůli plánované výstavbě v lokalitě Nákladového nádraží,“ upozornil Hřib.

Za stěžejní pro celkové řešení dopravní situace v Praze označil dokončení vnějšího i vnitřního okruhu. V případě toho druhého prý hlavní město počítá s podáním žádosti o územní rozhodnutí během příštího roku a v případě prvního primátor doufá, že „nová vláda začne konečně vykupovat pozemky pro stavbu“.

Celkové hodnoty investic TSK v minulých letech:

Rok 2021 - 2 500 000 tis. vč. DPH (odhad)

Rok 2020 - 1 344 374 tis. bez DPH

Rok 2019 – 1 441 205 tis. bez DPH

Rok 2018 – 1 402 430 tis. bez DPH