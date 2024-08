Když je přítomen a tvoří, nechá se rušit. Zájemcům autor vysvětlí, že obraz vypráví příběh, který by byl v jeho životě optimálním snem o každém všedním dni. A byť zdůrazňuje, že celek má apolitický podtext zaměřený na dobrou náladu, které v dnešní době není na rozdávání, neopomene upozornit, že v rámci koláže můžete spatřit hned dva prezidenty republiky. Václava Havla dokonce dvakrát (jednou v detailu, podruhé se portrét s jeho úsměvem v posledním roce života vyrýsuje při pohledu z odstupu) – a pak ještě Petra Pavla na motorce.

Vizuální umělec Jiří Macht2 radí, jak na jeho fotografické koláži Cesta za pohodou najít Václava Havla. | Video: Deník/Milan Holakovský

Také Pavla však ve čtvrtek 1. srpna bude možné na místě možné spatřit dvakrát. Jednou v rámci koláže, podruhé naživo. Od 15 hodin by se nynější hlava státu měla přijít osobně podívat, prozradil Deníku Richard Němec; zakladatel neziskové organizace Portus Praha, která Akci Cihla pořádá. „Vedle autora nebudou chybět patroni Akce Cihla Jaroslav Svěcený a Tomáš Vaněk,“ připomněl s dodatkem, že akci bude moderovat Ondřej Cihlář.

V koláži nechybějí Lilinka ani maminka

Macht2 také vysvětluje, že stojí za to zastavit se a pokoukat i ve chvíli, kdy koláž teprve vzniká. A nejen proto, že se mohou nabídnout další zajímavá setkání: v době návštěvy Deníku se například přišel podívat režisér a herec Jakub Kohák, jenž ochotě kývl, když se s ním zájemci chtěli vyfotit, a také krátce vystoupila zpěvačka, tanečnice, herečka a modelka Natálie Stejskalová. Dílo ostatně dokáže zapůsobit i ve chvíli, kdy ještě není dokončeno. Ono je vlastně hotové v každé chvíli k danému okamžiku, připomíná autor.

Vyvrací také myšlenku, že by se koláž rodila přímo na místě. Představu o její výsledné podobě má autor nejen v hlavě, ale návrh existuje i jako obrázek; klidně ho ukáže ve svém telefonu. A připomíná, že každý použitý motiv má pro něj konkrétní význam. Koláž tedy nepředstavuje jen podívanou, ale i zcela osobní vyznání. Vše dopředu promyšlené – avšak s cílem, aby to zdánlivě vypadalo, že dílo vzniká náhodně.

„Já se specializuji na zrcadla – a když mělo Rock Café třicet let, pořídili si ode mě asi pět metrů dlouhou a tři metry vysokou zrcadláž. Tohle z ní vychází, ale obraz už je zase totálně předělaný,“ vysvětlil Macht2 Deníku. S tím, že součástí koláže je i reálná fotka z Rock Café. Nechybí ale třeba muž s basou, vyfocený v Trinidadu na Kubě, jak si jde někam hrát svoji hudbu.

„Prostě jde z toho pohoda; na celém obraze není jediný negativní prvek, který by mohl budit nějakou špatnou energii. Tady jsou ještě Dvojčata Světového obchodního centra v New Yorku – i to je pro mě pozitivní, protože mám zážitek, že jsem je ještě viděl. A pod nimi tancují dvě ženy, dvojčata, takové dva akty. Samozřejmě je 11. září strašně smutná věc, pro mě, pro Ameriku i pro celý svět, ale já to vidím pozitivně, protože jsme se přes tragédii přenesli – a hlavně je to taková moje osobní památka z 91. roku, kdy jsem měl ještě možnost ta Dvojčata vidět. A Manhattan s nimi je opravdu něco úplně jiného než Manhattan dnes….“

Z cesty do Ameriky ukazuje vizuální umělec i další prvky, jako například motiv loukoťového kola z vyobrazení pocházejícího ještě z doby před příchodem bělochů, přičemž připomíná, že Indiáni takové kolo neznali – a tak v centru Prahy rozvíjí úvahy, zda to není odkaz na nějakou jinou civilizaci.

Vytváření fotografické koláže Cesta za pohodou Na Příkopě doprovodilo i vystoupení zpěvačky Natálie Stejskalové. | Video: Deník/Milan Holakovský

„Pak tu mám motiv Haribo medvídků,“ ukazuje Macht 2 o kousek dál, „to je pro mě taky pozitivní věc a odpovídá to mládí. Petr Pavel je pro mě pozitivní v tom, že to vyhrál člověk, který nás zachránil od strašné doby; nekoukatelné a neposlouchatelné. A je pro mě hrozně pozitivní, že se člověk už nemusí stydět za svého prezidenta,“ naznačil autor, že ani umělec ztvárňující obraz cesty za pohodou nemůže zůstat stranou dění. „Ale ten obraz je skutečně apolitický, přestože je tu dvakrát Václav Havel a jednou Petr Pavel,“ zdůrazňuje. „I proto jsou to Petr Pavel na motorce, jak veze psa, a Václav Havel, jak se směje v době, kdy už dávno nebyl prezidentem,“ vysvětluje.

Dvakrát umělec uplatnil také obraz svého rotvajlera Lilinky, nechybí přítelkyně. „Dokonce tady mám – a to už je takové hodně tajné a nikdo to neví – i svoji maminku, která byla krasobruslařka olympionička: tady jsem si vzal ze starých negativů obrázek, když jí bylo nějakých sedm nebo devět let a fotil ji děda,“ řekl Macht2 Deníku. S tím, že v koláži prostě soustředil „své příběhy, které ho baví“. A aniž by to bylo nápadné, vlastně poskládal zážitky a dojmy z pěti kontinentů.

Umění Na Příkopě do konce září

Umělecká akce v ulici Na Příkopě je součástí mural art festivalu Urban Pictus, v průběhu celého léta oživujícího v centru Prahy umění ve veřejném prostoru. „Obrazy vytvářejí přímo na místě významní umělci z oblasti street artu a volné tvorby – dosud Michal Škapa, Marek Číhal, v plánu jsou Jan Heres, Yessiow, OBIC a další,“ připomněl Němec.

Proč se letos benefiční Akce Cihla stala součástí mural art festivalu Urban Pictus, vysvětluje zakladatel neziskovky Portus Praha Richard Němec. | Video: Deník/Milan Holakovský

Deníku řekl, že muraly, které zde připomínají už 25 let existence Akce Cihla, se zhruba do konce září mají obměňovat každých čtrnáct dní. Do budoucna se počítá i s jejich společným vystavením. „Ale to je zatím ještě v jednání,“ poznamenal Němec.