Jak výrazně poznamenala rozpočet městské části koronavirová krize? Například magistrátní rozpočet je asi o deset miliard chudší…

S financemi zatím problém nemáme. Loni na jaře obdržely městské části na boj s covidem spoustu peněz díky velkorysosti magistrátu, čehož si velmi vážíme, byla to neskutečná pomoc. Byla navíc zrušena řada kulturních akcí, jako například Festival ambasád. Finančních prostředků nám tak paradoxně zbylo hodně. Vždy jsme hospodařili zodpovědně s vyrovnanými rozpočty. Za minulé volební období se nám podařilo vydělat miliardu, takže nyní máme na účtu dvě miliardy a můžeme se pustit do investic.

Jaké investice v letošním roce chystáte?

Je jich více a jsou rozprostřené do více oblastí. Určitě jde ale nejvíce do školství, podařilo se významně pokročit v projektu základní školy Na Kocínce. Projekt získal novou podobu, to je dlouhodobá investice. Připravené jsou rekonstrukce dalších školek a hřišť, chystá se například nástavba na ZŠ J. A. Komenského. Posouvá se i projekt nové mateřské školy v ulici Na Marně. Máme tu 15 škol a 36 školek.

A co výstavba bazénu na Petynce?

Ten se bohužel zasekl. Přišli jsme o územní rozhodnutí kvůli odvolání souseda. Neznamená to ale, že Petynku škrtáme. Návrh upravíme, trochu se zmenší, budeme se ještě bavit o tom, jestli zůstane surfařská vlna, a přidají se nějaké zelené věci, aby to bylo v souladu s klimatickou nouzí, kterou Praha 6 v minulosti vyhlásila. O dostavbě se mluví 20 let, za poslední čtyři roky se zatím posunula nejdále. Sídlo by tam mohli mít také plavci olympijské reprezentace, projekt je upraven tak, aby vyhovoval i jim.

A co místní podnikatelé, drží se nad vodou?

Proběhl program na jejich pomoc. Snažili jsme se dávat slevy nebo odpouštět nájmy, než abychom dávali přímo peníze. Po desítkách se nám ale zkrachovalí živnostníci zatím nehlásí. Nevíme ale, co přijde na jaře.

Jak se šesté městské části dotklo omezení na Smetanově nábřeží?

Zvýšenou zátěží v Badeniho ulici. Daří se nám ale dobře komunikovat s magistrátem, což považuji za úspěch. Ve své podstatě se mi myšlenka centra bez aut líbí, v Praze se to ale dělá polovičatě, instalují se řady nevzhledných sloupků a pak se to označí za pokrok. Centrum nelze řešit samostatně, je to součást celku. Náš odbor dopravy a životního prostředí řeší tisíce dotazů měsíčně. Je to pořád velké téma. Pořád se ale na něco dělají pouze studie a problémy se odsouvají.

Prahu 6 také čeká přestavba jejího největšího náměstí, kulaťáku…

Rozhodně si zaslouží rekonstrukci. Na této rušné křižovatce se projevují problémy s chybějícím okruhem a Blankou. Systém dopravy v Praze je postavený na dvou neúplných okruzích a radiálách, které je propojují, a tady se projevuje dopravní deficit. V architektonické soutěži uspěl architekt z Prahy 6 pan Pavel Hnilička, za což jsem moc rád. Podporujeme v tomto Institut plánování a rozvoje (IPR ) a hlavní město, které má poslední slovo.

Vyřeší ale přestavba jedné velké křižovatky přebujelou dopravu?

Tramvaje se odvedou na vnější obvod náměstí. Postaví se propojka Evropské a Svatovítské, jakýsi „obchvat“ kulaťáku, auta budou jezdit při trati podél kasáren a skrze Gymnazijní ulici. Kulaťák se tak zklidní. Udělali jsme chybu, když jsme si mysleli, že místo čtyřproudé silnice bude stačit dvouproudá, takže se vše znovu předělávalo. Projekt je nyní na magistrátu. Je nutné ale předem dopravu odvést, aby se mohl kulaťák úplně rozkopat. Čekají nás velké stavební změny.

Už je rozhodnuto, co se bude stavět na Hradčanské?

Na toto místo je zpracovaná územní studie. Ta stanovuje objem zástavby. Nyní ale IPR dělá novou, tou se pak budou řídit úřady během povolovacího procesu. Součástí návrhu je dominanta umožňující jít do výšky 12 pater. Opozice na zastupitelstvech opakuje, že se jí to nelíbí. Praha 6 může ale podat připomínky a konečné slovo bude mít magistrát.

Vy osobně jste pro stavbu výškových budov u nádraží Praha-Dejvice?

Jestli to bude jedna dominanta s 12 patry a bude kvalitní, jsem pro. Nevím, proč by to nemohl být například kostel. Sakrálních staveb se staví málo. Zbytek by respektoval výškovou hladinu okolní zástavby.

Pro jakou výstavbu tedy jste?

Jsem pro obytnou zástavbu. Služby tam ale musí být kvůli metru a vlaku, vznikne tam významný dopravní uzel. (Po výstavbě železnice Praha - Kladno s odbočkou na letiště, pozn. red.) Společné nástupiště bude pod zemí, stará nádražní budova ale zůstane. Své pozemky tam má i stát a rozhodně by se neměl vzdávat ambice postavit na předpolí Pražského hradu něco hodnotného. Praha 6 je historicky vojenská čtvrť, má ale spoustu zastaralých objektů a nové by mohly vyrůst zde.

Už utichla kauza Koněv? Nedávno na vás komunisté tuším podali trestní oznámení.

Občas mi ještě přijdou nějaké nenávistné e-maily. Komunisté ať si podávají, co chtějí. Já jsem podal žalobu na pana Filipa, který tvrdí, že můj předek byl v gestapu. Socha Koněva leží nyní v depozitáři vedle Slovanské epopeje. Máme podepsanou smlouvu s Muzeem 20. století na 10letou zápůjčku, které pro ni najde vhodné prostory, kde ji vystaví. O prodeji se neuvažuje.