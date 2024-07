Majitelka bytu v Praze se ocitla v nečekané noční můře, když její spolehlivá nájemnice přestala platit nájem a komunikovat. Po měsících boje získala soudní povolení ke vstupu do bytu, kde objevila šokující podmínky a 38 zanedbaných koček.

Všechno začalo jako pohádka o spolehlivé nájemnici. Jednoho krásného dne majitelka bytu v Praze 4 pronajala byt zhruba čtyřicetileté usměvavé paní. Vše vypadalo v pořádku – zaplatila nájem i složila kauci. Ale po pár měsících se začala situace rychle měnit.

Peníze na nájem přestaly majitelce přicházet, komunikace se omezila na několik podivných dopisů a po domě se začal šířit nepříjemný zápach. Byl tak silný, že vyháněl další nájemníky z okolních bytů.

Situace se zhoršovala a majitelka musela začít jedna. Po dlouhých měsících boje se podařilo získat soudní povolení k vstupu do bytu. To, co tam ale uviděla a hlavně ucítila, bylo doslova peklo na zemi.

close info Zdroj: Městská policie Praha zoom_in Záchrana koček z bytu v Praze.

Byt měla majitelka vyklidit vyklidit na základě soudního rozhodnutí. V bytě ale zanechala zvířata ve velmi špatných chovatelských podmínkách.

Při vstupu do bytu se z něj linul neskutečný zápach, všude výkaly a špína. A mezi tím vším žilo celkem osmatřicet koček. Po tom, co se podařilo majitelce získat několik úřednicích razítek a formalit, mohla být na místo konečně povolána ochytová služba, která se pustila do těžké práce a začala postupně odchytávat nebohé kočičí obyvatelky. Ty byly špinavé, vystresované a bránily se.

Bylo zřejmé, že si prošly těžkým obdobím. Zhruba desítka z nich se navíc schovala pod vanu, takže ji bylo třeba vybourat, aby se k nim dalo dostat.

close info Zdroj: Městská policie Praha zoom_in Záchrana koček z bytu v Praze.

Nakonec se podařilo bezpečně zajistit všech 38 koček, které byly převezeny ve čtvrtek 25. července do dolnoměcholupského útulku Městské policie Praha.

„Zvířata byla velmi zanedbaná, silně zablešená. U některých koček bylo zjištěno onemocnění očí a výtok z dutiny nosní. U dvou pak závažné infekční onemocnění. Kvůli zabránění přenosu nemocí na ostatní chovaná zvířata jsou všechny kočky chovány v odděleném prostoru se zpřísněným hygienickým režimem," sdělila pro Deník policejní mluvčí Irena Seifertová.

U nebohých koček podle mluvčí nadále probíhají další vyšetření. Na místě byla také Městská veterinární správa, která ve spolupráci s úřadem městské části bude řešit chovatelku zvířat.

„Bohužel stav většiny koček se nelepší, prognózy nejsou moc dobré, pokračujeme v léčbě nastavené veterinářem," sdělila informace o stavu koček k 30. červenci Seifertová.

Městská policie do své péče dostala zvířata, o kterých pracovník úřadu rozhodl, že jsou opuštěná a nyní bude činit vše pro jejich záchranu a následně se jim pokusí najít nový domov.