VIDEO: Premiér Petr Fiala odpovídal v debatě na otázky o migraci

Na dotaz, zda by měl být radním trestně stíhaný člověk, což je přesně to, co dnešní pětikoalice vytýkala čtyři roky Andreji Babišovi, Fiala odpověděl: „Piráti toto staví jako podmínku, možná to je nějaký zástupný problém, protože lidé, kteří byli zvoleni, kandidovali už s nějakou minulostí. Nakonec i náš kandidát na primátora Bohuslav Svoboda prošel z tohoto hlediska velmi složitým obdobím, kdy od počátku bylo jasné, že je stíhán za nějaké politické rozhodnutí, nikoliv za podezření z osobního obohacení nebo podvodu. Pak se ukázalo, že to celé byl obrovský omyl a z tohoto hlediska se Bohuslav Svoboda vždy těšil nejenom důvěře straníků, ale i voličů. Veřejnost vnímala, že v jeho případě nedošlo k ničemu, co by mu přineslo osobní prospěch. V tom je rozdíl oproti tomu, kvůli čemu je vyšetřován a posléze souzen Andrej Babiš.“

Stále tedy předseda ODS věří, že v Praze jako vlajkové lodi komunálních voleb z vládního hlediska vznikne koalice na pětikoaličním půdorysu? „Věřím a minimálně vím, že pražští reprezentanti dělají všechno pro to, aby to tak dopadlo.“