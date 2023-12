Ve vedení radnice Prahy 11 po roce končí starostka Šárka Zdeňková z Hnutí pro Prahu 11 (HPP11). K jejímu odvolání došlo ve čtvrtek 7. prosince odpoledne na místním zastupitelstvu. Kroku předcházel rozpad koalice mezi HPP11, Prahou 11 Sobě a Piráty. Důvodem jsou dlouhodobé spory ohledně financování městských společností.

Šárka Zdeňková, lídryně vítězného Hnutí pro Prahu 11. | Foto: Se souhlasem Šárky Zdeňkové

Opozice, ale i ještě nedávný koaliční partner – Piráti, starostku tvrdě kritizují posledních několik měsíců. „Kultura na Jižním Městě byla blokovaná čtyři měsíce. Během této doby jsme si nechali zpracovat několik nezávislých posouzení situace. Například audit, právní posudky, analýzu dalšího fungování kultury – a ani jedna společnost ve své práci nekonstatovala, že by se v KJM (společnost Kulturní Jižní Město, pozn. red.) porušoval zákon. Ani že by existovaly důvody, proč by KJM nemohla pokračovat dále, jak opakovaně tvrdí HPP 11,“ uvedla jeden z důvodů údajné neschopnosti Zdeňkové místostarostka pro kulturu a sport Prahy 11 Zuzana Böhmová (Piráti).

Pro odvolání starostky hlasovalo devatenáct z pětatřiceti zastupitelů, a to včetně do nedávna koaličních Pirátů a opozičních ANO, ODS, TOP 09 a STAN. Starostka ale již dříve uvedla, že pravý důvod pokusů o její odvolání je jinde. „Silně mi celý proces připomíná puč v roce 2016 na Praze 11, kdy koaliční partneři požadovali výměnu 'nepřijatelných osob' za 'přijatelné' a postupně tak bylo Hnutí pro Prahu 11 odstraněno z vedení radnice. Má nepřijatelnost může spočívat v tom, že nejsem svolná k nestandardním finančním praktikám, do kterých jsem společně s naším zastupitelským klubem nucena,“ uvedla pro Deník.

Opětovný rozpad koalice

Po loňských prosincových volbách utvořilo vítězné HPP11 koalici spolu s Piráty Prahy 11 a Prahou 11 Sobě. Ta byla ale problematická od samého počátku. S křehkou převahou jednoho hlasu měla na vlásku a během roku už se jednou rozpadla. Ke krizi došlo v dubnu letošního roku, kdy byl odvolán radní Jiří Dohnal (Piráti). I jemu opozice vyčítala neschopnost. Jeho odvolání ale trvalo jen do června, kdy ho zastupitelstvo opětovně zvolilo a tím došlo k obnovení koalice.

Vztahy mezi Piráty a HPP11 skřípaly celý rok. V úterý 5. prosince HPP11 oznámilo vypovězení koaliční smlouvy. Jak upřesnila předsedkyně klubu TOP 09 Radka Soukupová, koalice nedokázala najít shodu zejména na řízení městských společností. „Předseda představenstva Jihoměstské majetkové a. s. se v říjnu obrátil na všechny zastupitele MČ Praha 11 s upozorněním ve formě předžalobní výzvy, že MČ Praha 11 nehradí své závazky a zapříčinila druhotnou platební neschopnost své vlastní společnosti,“ uvedla Soukupová s tím, že tyto nejviditelnější rozpory v dosavadní koalici ohrožují samotný chod městské části a rozpad koalice je jejich logickým vyústěním.

Spor o městské společnosti

Podle HPP11 dojednali zástupci Pirátů, Jiří Dohnal a Zuzana Böhmová, půjčku v městské společnosti Jihoměstská majetková, a.s. pro zmiňovanou společnost Kulturní Jižní Město o.p.s., které hrozí insolvence, ve výši několika set tisíc Kč. „O záležitosti nebyli koaliční partneři informováni předem, podrobnosti nejsou Radě MČ známy dodnes. Společnosti Jihoměstská majetková jsou také bez koaliční dohody slibovány radním Dohnalem finanční prostředky nad rámec smluvních vztahů,“ uvedlo hnutí důvody vypovězení koaliční smlouvy a současně nešetří kritikou právě radního Dohnala.

„Ze strany radního Dohnala je odmítána součinnost ve vztahu k potřebným změnám ve společnosti Jihoměstská majetková, a.s. - zdržována byla například změna v obsazení dozorčí rady a svolání jejího jednání, zpřístupnění účetnictví ekonomickému odboru či uzavření nové příkazní smlouvy. Kvůli posledně jmenovanému dokonce hrozí MČ způsobení velké škody,“ dodávají zástupci HPP11.

Piráti chtějí novou koalici

Rada městské části zůstala v počtu osmi radních funkční. Pověřen vedením městské části byl z titulu prvního místostarosty Jan Jaroš z Praha 11 sobě. „Piráti ustanoví svůj vyjednávací tým, který následně osloví všechny politické kluby zastupitelstva a začneme v nejbližších dnech vyjednávat o nové koalici. Na našem původním postoji se nic nemění, Hnutí pro Prahu 11 je jeden z možných partnerů příští koalice, pokračování spolupráce se nebráníme. Šárka Zdeňková na pozici starostky je ale nepřijatelná z důvodů vážných profesních, znalostních a manažerských nedostatků,“ nastínil budoucnost radnice radní Dohnal (Piráti).