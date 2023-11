„Piráti chtěli situaci řešit primárně v klidu na radnici. Proto o vyvolání dohodovacího řízení požádali již v minulém týdnu, a to ve dvou termínech. Ani jeden z termínů ale zástupcům HPP11 nevyhovoval a první jednání mělo přijít až dnes v pondělí večer. Piráti chtěli k situaci držet mediální klid. HPP11 však dnes časně ráno k celé situaci zveřejnilo nepravdivé informace na svém facebookovém profilu,” uvedla místostarostka Zuzana Böhmová (Piráti) před týdnem důvod, proč se situace dostala na veřejnost.

Koalice na Praze 11 je obnovená. Odvolaný radní Dohnal je zpět ve funkci

Podle starostky Zdeňkové je důvodem tlaku na výměnu spíše snaha dosadit do vedení radnice někoho přijatelnějšího. „Silně mi celý proces připomíná puč v roce 2016 na Praze 11, kdy koaliční partneři požadovali výměnu 'nepřijatelných osob' za 'přijatelné' a postupně tak bylo Hnutí pro Prahu 11 odstraněno z vedení radnice. Má nepřijatelnost může spočívat v tom, že nejsem svolná k nestandardním finančním praktikám, do kterých jsem společně s naším zastupitelským klubem nucena,“ uvedla pro Deník.

Problémy v městských společnostech

Jedním z důvodu snahy o odvolání starostky je podle Pirátů fakt, že HPP11 odmítá navýšit dotaci ve výši dvou milionů korun na provoz společnosti Kulturní Jižní město (KJM). „Společnost čelí za uplynulé dva roky extrémnímu nárůstu finančních nákladů. Bez finanční pomoci není schopna uhradit za měsíc říjen ani platy svých zaměstnanců. Pomoc přišla díky krátkodobé účelové půjčce ze sesterské organizace Jihoměstská majetková. Prostředky musí KJM ovšem do konce roku vrátit, situace se tedy nedá považovat za vyřešenou,“ uvedli Piráti.

Podle Zdeňkové je ale důvod jinde. „Klub HPP11 je několik měsíců klubem Pirátů pobízen, abychom hlasovali pro finance v miliónových částkách do městské společnosti (KJM), přestože se společnost po hospodaření z předchozích let nachází s 3,5 mil. Kč vnitřního dluhu a zejména v podezření neoprávněného využití letošní dotace, navíc s neřešením formy její budoucnosti. Navíc stále čekáme na audit, který by měl důležité otázky zodpovědět a být podkladem pro další závažná rozhodnutí, vč. těch finančních,“ uvedla s tím, že Piráti podle ní dlouhodobě brzdí změny v souvislosti s další zmíněnou firmou Jihoměstská majetková (JMM), zejména údajné narovnání finančních a smluvních vztahů mezi JMM a městskou částí.

Obvinění ze šikany zaměstnanců a koaličního partnera

Piráti také starostku kritizují za nevhodné chování a šikanu zaměstnanců. „Pro příklad jde o hlasité a agresivní útoky na koaliční partnery: 'Nechovej se jako k****n!' Na druhou koaliční stranu: 'Chovejte se konečně jako chlapi!' Dochází také k dlouhodobé šikaně zaměstnanců. Každý text, který v rámci úřadu vznikne, prochází opakovaným a vlekoucím se přepisováním ze strany paní Zdeňkové. Cenzura textů se týká i mediálních výstupů koaličních partnerů,” tvrdí pirátská místostarostka Böhmová.

I toto obvinění ale HPP11 odmítá. Ve svém vyjádření uvedlo, že se jedná o absurdní obvinění a proti nařčení z šikany zaměstnanců se bude bránit právní cestou.

Spor mezi Piráty a HPP11 není novinkou

Koalice na Praze 11 je složená z HPP11, Prahy 11 Sobě a Pirátů Praha 11. Od počátku disponuje velmi křehkou většinou pouze jednoho hlasu. V dubnu letošního roku došlo k odvolání radního Jiřího Dohnala (Piráti) a tím i pádu koalice.

Na zastupitelstvu konaném o dva měsíce později, začátkem června, byl ale radní Dohnal opět zvolen do funkce. Došlo tak k obnovení vládnoucí koalice ve stejné podobě, jako krátce po volbách.