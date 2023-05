O zrušení místního sdružení Pirátů v Praze 1, oslabeného napjatými vztahy a odchody několika členů, rozhodlo hlasování krajského fóra České pirátské strany. K očekávanému vyvrcholení tak dospěly dlouhodobější dohady o směřování Pirátů v Praze 1, veřejností vnímané zvláště během podzimu a zimy skrze spory o podobu povolební dohody o uzavření koalice vládnoucí městské části.

Jmenování zastupitele Davida Bodečka (Piráti). | Foto: MHMP

Dopadlo to tak, že konkrétní zastupitelé mají pozastaveno členství ve straně – a situace se nadále řeší. Brzy by však být znám konečný výsledek. Deníku to řekl předseda krajského sdružení Pirátů v Praze Ondřej Chrást. „Tento proces by měl být uzavřen v nejbližších dnech,“ upřesnil.

„Pro rozpuštění místního sdružení se vyslovilo 85 z celkem 136 hlasujících,“ sdělila Deníku za Piráty Petra Slezáková. Podle jejích slov se tak hlasující z více než tří pětin přiklonili k návrhu předsednictva kraje na zrušení „pro dlouhodobou nefunkčnost sdružení jak po stránce personální, tak po stránce organizační“.

Chrást naznačuje více, když oceňuje úsilí „všech, kteří se upřímně snažili situaci řešit“. Postupně totiž vznikaly vyjednávací týmy, jež měly přinést posun. „Přes všechny okolnosti zafungovaly stranické kontrolní mechanismy správně, orgány kontrolní komise a rozhodčí komise konaly dle předpisů,“ uvedl předseda k hloubce problémů. Jejich zdroj spatřuje zejména v mezilidské komunikaci.

Sdružení zrušeno, členství zůstává

Místní sdružení Pirátů v Praze 1 poslední dobou skutečně nepůsobilo zrovna dojmem party, která táhne za jeden provaz. Že nešlo jen o dojmy, potvrzuje fakt, že během posledního roku místní sdružení opustilo sedm lidí – ať už odešli sami, bylo jim pozastaveno členství, nebo byli vyloučeni.

Pro zbývajících devět členů se zrušením místního sdružení na jejich členství v České pirátské straně nic nemění: automaticky přecházejí na registraci „pod krajem“. U Pirátů se mohou členové rozhodovat už při vstupu, zda se zapojí do činnosti konkrétního místního sdružení, anebo zůstanou bez přímého lokálního začlenění (takových je v Praze několik desítek). Mimo to existuje ještě institut registrovaných příznivců, kteří se účastní činnosti, ale nemají hlasovací právo. Dosavadní členové zrušeného místního sdružení se také mohou ucházet o začlenění do jiného místního sdružení. Chrást to uvedl v odpovědi na otázku Deníku.

Jedním dechem však zdůraznil, že aktuální rozhodnutí neznamená odchod Pirátů a jejich politiky z Prahy 1. „Věřím, že se za čas podaří buňku obnovit – a s čistým stolem nezatíženým problémy posledních let se znovu ucházet o přízeň místních voličů s autentickým pirátským programem,“ konstatoval. Do „restartu“ se podle něho budou moci zapojit všichni členové strany z Prahy 1 – tedy i ti současní, pokud budou mít zájem.

Funguje to tak, že vznik místního sdružení chystá přípravný tým v počtu nejméně tří osob, pověřený předsednictvem kraje. „Ctíme princip subsidiarity,“ řekl k tomu Chrást s odkazem na rozhodování na co možná nejnižší úrovni. Předpokládá, že k obnovení místního sdružení v Praze 1 by mohlo dojít zhruba za rok. „Tak, aby byl dostatečný čas připravit se na nadcházející komunální volby v roce 2026,“ vysvětlil.

Strana s radnicí nechce být spojována

Zásadní rozpory mezi Piráty z Prahy 1, které oni sami označují jako dlouhodobé rozdíly v názorech na směřování sdružení, se naplno projevily po loňských komunálních volbách, kdy došlo na jednání o koalici. Část členů měla výhrady k obsahu koaliční smlouvy, podepsané společně se zástupci ODS, TOP 09, ANO a uskupením Rezidenti 1. Těmto kritikům dalo loni v listopadu za pravdu i přezkoumání celostátním fórem (což je u Pirátů nejvyšší stranický orgán).

Na pokyn, aby s koaličními partnery vyjednali nové podmínky nebo smlouvu vypověděli a jednalo se o nové koalici, zastupitelé Ivana Antalová (radní městské části pro sociální věci), Martin Arden a David Bodeček (1. místostarosta s odpovědností za kulturu, sport, školství, spolupráci se spolky i vnitřní chod úřadu) prý nereagovali dostatečně rázně podle představ spolustraníků; naopak opustili pirátský zastupitelský klub a založili nový klub Piráti a občané z Prahy 1. Výsledkem byla rozhodnutí o finančních pokutách (v řádu tisíců korun) a pak došlo i na pozastavení jejich členství ve straně – s tím, že v nejbližší době má následovat konečná tečka. „Kruh se uzavře,“ řekl předseda Chrást. Zda dojde na očekávané vyloučení, ale nepotvrdil.

Už nyní Česká pirátská strana odmítá spojování značky Piráti s koalicí vládnoucí Praze 1. „Nejsme jejími členy,“ zdůraznil Chrást. O lidech zvolených na pirátské kandidátce, kteří ve vedení městské části zůstali, hovoří jako o nezávislých subjektech. Web městské části nicméně u místostarosty Bodečka i radní Antalové stále uvádí pirátskou politickou příslušnost.

Piráti v loňských komunálních volbách kandidovali společně s nezávislými kandidáty, v čele s lídrem Bodečkem na kandidátní listině nazvané Piráti a občané z Prahy 1. Získali 16,26 procenta hlasů, což přineslo čtyři mandáty v 27 členném zastupitelstvu. Celkově kandidovalo devět subjektů, z nichž bez zisku jediného zastupitelského mandátu odešly z volebního klání dva. Nejsilnější podporu tehdy dostala kandidátka Praha 1 Sobě se ziskem 22,86 procenta hlasů a sedmi mandáty.

Hlavní výhrady odpůrců koaliční smlouvy Prahy 1



- Koaliční tým se skládá z příliš velkého počtu uvolněných funkcí (tedy vykonávaných jako hlavní zaměstnání): devíti uvolněných radních a sedmi uvolněných předsedů výborů zastupitelstva.

- V některých případech je u uvolněných funkcí duplicita: uvolněný radní a předseda komise ze stejné strany.

- Koaliční smlouva obsahuje faktické nedostatky – například nemožnost koaličního zastupitele interpelovat radu.



Zdroj: stěžovatel Jan Hrubeš