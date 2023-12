Kluziště umístěno naproti stadionu pražské Sparty o rozměrech 42 x 20 metrů je k dispozici jak pro veřejnost, tak pro školní skupinky. V areálu je k dispozici vyhřívaný velkokapacitní stan k odpočinku nebo i venkovní posezení i občerstvením.

S otevřením kluziště je k dispozici také online webkamera, kde bude možné sledovat aktuální zaplnění ledové plochy.

Pro školní skupinky byl spuštěn rezervační systém a mobilní aplikace, veřejnost i rezervaci dělat nemusí.

Ceník

Vstupné (dospělí): 100 Kč / celý den

Vstupné děti (do 18 let): zdarma / celý den

Půjčení bruslí (dospělí): 130 Kč / 2 hod.

Půjčení bruslí děti (do 18 let): 60 Kč / 2 hod.

Broušení bruslí: 150 Kč

Půjčení helmy: 30 Kč

Úschovna věcí: 30 Kč / zavazadlo

Školní třída – vstupné: zdarma