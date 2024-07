Lidé se s klíšťaty běžně setkávají i v pražských parcích, proto Hygienická stanice hlavního města Prahy (HSHMP) už více než dvacet let na území Prahy monitoruje promořenost klíšťat ve vybraných přírodních lokalitách.

Sběr klíšťat provádí zaměstnanci HSHMP pravidelně každý rok ve vybraných lokalitách a na místech, kde se předpokládá častý pohyb lidí. V loňském roce to byly lokality Divoká Šárka, Hostivařský lesopark, Klánovický les, Kunratický les, Prokopské údolí, Satalická obora, Stromovka a Točná. Jedná se o lokality, kde by si lidé měli dát pozor i letos.

Odborníci doporučují využívat zpevněné cesty a repelenty, aby se minimalizovalo riziko přenosu nemocí. „Vzhledem k nemocem, které může klíště přenášet, se po návratu z venku určitě nezapomeňte prohlédnout. Určitě nečekejte až do chvíle, kdy vás něco začne svědit. Můžete také při pobytu venku občas mrknout na nohy či ruce, jestli vám po nich neleze klíště. Hodí se přitom světlé oblečení, na kterém jsou lezoucí parazité dobře vidět," doporučují pracovníci Českého hydrometeorologického ústavu, kteří před klíšťaty také pravidelně varují.

Klíšťata, která pracovníci pražské hygieny získají v Praze, jsou odesílána do Národní referenční laboratoře pro arboviry ve Zdravotním ústavu se sídlem v Ostravě. Tam na základě údajů z loňského roku zjistili, že nejvyšší promořenosti lymeské borreliózy dosáhla oblast Divoké Šárky a Satalická obora.

Kde se klíšťata aktuálně nejvíce vyskytují sleduje laboratoř Protean, která provádí i analýzu infekčnosti klíšťat. Organizace zprovoznila mapu, která ukazuje, kde si v republice dát na klíšťata největší pozor. „Připravili jsme pro vás interaktivní mapu s výskyty infikovaných klíšťat. Zobrazená data pocházejí z více než 18 000 analyzovaných vzorků v naší laboratoři,“ představuje projekt laboratoř.

Podle interaktivní mapy patří Praha mezi oblasti, kde se klíšťata vyskytují o něco méně. Pozor by si nyní měli dát Pražané v okolí Vinohrad a v oblasti Praha-západ. Ohniska výskytu mapa ukazuje například poblíž Únětic, Horoměřic, Tuchoměřic a v neposlední řadě v Hostivicích.

Jak správně vyndat klíště

- Klíště potřete desinfekčním roztokem nebo gelem k rychlému znehybnění a usmrcení.

- Vezměte navlhčenou vatovou tyčinku, pinzetu či speciální háček a začněte jej kývavými pohyby ze stranu na stranu odstraňovat - Nikdy netaháme!

- Po odstranění místo přisátí vydesinfikujte a sledujte, jestli nedojde k zanícení (může nastat i po 14 dnech)

- Klíště zabalte do toaletního papíru a spláchneme nebo spálíme

POZOR!

- Klíště a jeho okolí nepotírejte olejem nebo mýdlovou vodou (apod.), může dojít k vyzvracení střev klíštěte do hostitele a tím se může zvýšit riziko infekce.

- Jestliže budete na těle pozorovat zvětšené červené skvrny po tom, co jste měli klíště (klidně i po dvou týdnech od přisátí), kontaktujte svého praktického lékaře