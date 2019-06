Plánem koalice Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil (TOP 09, STAN, KDU-ČSL) je, aby experti včetně Bursíka vypracovali souhrn ekologických opatření, která mají hlavní město přiblížit ke splnění závazku z pařížské klimatické dohody. „Tedy abychom do roku 2030 snížili vypouštění CO 2 o 45 procent a následně do roku 2050 úplně dekarbonizovali hlavní město,“ upřesnil radní Hlubuček.

„Na příštím zastupitelstvu navrhnu vyhlášení stavu klimatické nouze. Ale je potřeba veřejnosti vysvětlit, co to znamená. Nechci tím slovem nouze děsit politiky a obyvatele. Spíše se proto přikloníme k sousloví klimatický závazek,“ citoval Hlubučka server Aktuálně.cz. Klimatickou nouzi už vyhlásila radnice Prahy 7 vedená koaličním lídrem Janem Čižinským (Praha sobě), což ironicky okomentovali politici z ODS.

Primátorův náměstek kritizuje vládu

Primátorův náměstek, který stejně jako Čižinský byl součástí i předchozího vedení metropole, ve středu rovněž zkritizoval celostátní vládu, že Česko neplní ratifikovanou Pařížskou dohodu o ochraně klimatu. Když byl Bursík na ministerstvu (od ledna 2007 do května 2009), snažil se rovněž o snížení emisí. Před jedenácti lety prezentoval studii, podle níž měla být Česká republika schopná stlačit množství skleníkových plynů vypouštěných do ovzduší do roku 2020 až na polovinu.

„V období let 1990 až 2016 poklesly emise skleníkových plynů o 34,4 procenta na 129,6 milionu tun CO2 ekvivalentu. Mezi lety 2005 až 2016 pak emise poklesly o 11,8 procenta, tj. 17,4 milionu tun CO2 ekvivalentu. Cíl Politiky ochrany klimatu v ČR, kterým je pokles o 32 milionů tun do roku 2020 vůči roku 2005, tak zatím splněn není,“ uvedl loni web Ekolist.cz.

Právě spolupráce s restortem životního prostředí, který vede Richard Brabec (ANO), se pražskému radnímu Hlubučkovi moc nezamlouvá. Podle Bursíka je ovšem ve společnosti cítit společenská a politická poptávka po změně hospodaření s energiemi, způsobech přepravy i přístupu ke konzumnímu chování.

„Na začátku devadesátých let jsme vedli debatu mezi ekology, jestli může Československo nezopakovat chyby západních zemí a nastavit ekologicky udržitelné hospodářství a vzdát se závislosti na fosilních palivech. Jeden z názorů byl, že to lidé budou chápat, až začnou schnout,“ upozornil zakladatel Liberálně ekologické strany na současné problémy se suchem.

Praha chce mít vlastní bioplynovou stanici

„První věcí bude vytvoření nákladové křivky opatření na snížení emisí skleníkových plynů. Z ní se pražská politická reprezentace dozví, kde je to ovoce, co visí nízko a je dobré ho očesat co nejdříve,“ dodal Bursík s tím, že Prahy by měla vypsat soutěž na dodavatele, kteří budou vytvářet obnovitelné zdroje energie a tu budou následně dodávat hlavnímu městu. Elektrickou energii z obnovitelných zdrojů mají v budoucnu využívat městské firmy - včetně dopravního podinku.

„Bursíkova“ komise se bude zaobírat primárně čtyřmi oblastmi - udržitelnou energií, udržitelnou mobilitou, cirkulární ekonomikou a adaptační strategií na změnu klimatu. Ke snížení emisí by podle magistrátu mohlo pomoct vybudování vlastní bioplynové stanice, protože nyní až 233 tisíc tun biodopadu skončí ve spalovně. Takhle by mohly využívat palivo CNG popelářské vozy či autobusy městské hromadné dopravy. Náměstek Hlubuček uvažuje rovněž o finanční motivaci občanů, aby třídili bioodpad.

V souvislosti s bojem proti změnám klimatu se už dlouho v Praze hovoří o zavedení mýta pro vjezd aut do určitých lokalit hlavně v centru. Poplatek pro motoristy zmiňuje také Plán udržitelné mobility, který už radní schválili. Hlubuček tvrdí, že je zavedení mýta nevyhnutelné a bude za ně bojovat. Řidiči by podle jeho myšlenky měli platit podle emisní třídy, kterou splňují jejich vozidla. Třeba elektromobily by tedy mohly do centra zdarma. „Když ale pojedu trabantem, budu vědět, že zaplatím za vjezd do centra tak vysokou částku, že se mi to jednoduše nevyplatí,“ prohlásil Hlubuček. Radní zodpovědný za životní prostředí by rád omezil i motorové lodě na Vltavě.